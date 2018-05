Quattordici mesi in carcere per errore, la storia di Di Giovanni in tv a "Sono innocente"

Era stato accusato dei peggiori reati: rapina e associazione a delinquere, addirittura nel ruolo di capo di una banda dedita ad assalti armati. Corrado Di Giovanni, di professione rappresentante di vernici, ha passato 14 mesi in carcere prima che la procura si convincesse, finalmente, che con quella vicenda lui non c'entrava nulla. Ora la sua testimonianza è stata riportata in tv, nel programma "Sono innocente" della Rai, che racconta le storie di persone finite ingiustamente dietro le sbarre.

L'incubo del carcere

Di Giovanni è stato portato in cella nel marzo del 2012. Inizialmente non sapeva neanche perché, poi lo stupore si è trasformata in un incubo. "I primi sono stati giorni di panico - racconta, ancora scosso, al giornalista Alberto Matano - Non dormivo, mi tenevano sotto sorveglianza perché temevano che potessi fare qualcosa di strano. Sono riuscito a incontrare mio figlio solo un mese dopo l'arresto. Piangevo, gli ho detto che non avevo fatto niente". Ma era solo l'inizio della permanenza in carcere. La detenzione è diventata routine. Lunghi mesi di attesa estenuante, fino a quando, nel giugno del 2013, è arrivata la risposta della Cassazione alle richieste dell'avvocato: l'ordine di scarcarare Di Giovanni, in assenza di prove.

L'errore

L'imprenditore ripercorre tutti i passi della vicenda: il momento in cui tre agenti della questura di Venezia si sono presentati a casa sua, in provincia di Pordenone, annunciandogli di essere lì per una perquisizione e chiedendogli se avesse armi in casa. Quindi l'accompagnamento negli uffici della questura e la rivelazione: era in stato di fermo. Ricorda: "Ho detto 'Ma siete matti, ma cosa ho fatto?'. Ero disperato, non c'entravo con quel mondo. Chiedevo di mio figlio, nessuno mi spiegava perché ero stato arrestato". Lo ha capito guardando il telegiornale. Per il Pm, Di Giovanni era l'elemento più pericoloso della banda che poche settimane prima aveva messo a segno una rapina armata nella villa di Graziano Zucchetti, a Pramaggiore. Di più: l'ideatore del piano, la talpa che aveva guidato gli esecutori, visto che Di Giovanni e Zucchetti erano amici.

Risarcimento

Dopo 14 mesi di carcere, la liberazione. "E' entrata una guardia, una donna. Mi ha detto 'Corrado, vai a casa". Mi sono messo a piangere". Il processo metterà fine definitivamente a questa storia. Quattro condanne, una assoluzione. C'è ancora in ballo una richiesta di risarcimento, con l'istanza che per ora è stata rigettata e il ricorso in Cassazione. Ma Di Giovanni ha potuto tornare lentamente alla propria normale esistenza. "Voglio dimenticare questa storia. guardo solo le cose positive. Mio figlio, i miei amici, le cose belle della vita".