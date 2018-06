Folle fuga dalla polizia in spiaggia con il motorino: 2 scappano, 19enne denunciato

La fuga in scooter dalla strada si sposta in spiaggia, in mezzo ai bagnanti, tanto che un bagnino è stato anche investito. E' successo verso le 8 di domenica, all'altezza di via Canova a Jesolo, zona piazza Marina. Alla fine un italiano di 19 anni è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti dalla polizia ed è stato multato dalla polizia locale con 200 euro per guida in stato d'ebbrezza. Per lui una sfilza di conseguenze negative, mentre sono in corso accertamenti per identificare gli altri 2 compari che all'inizio si trovavano in sella al motociclo, poi scappati a piedi.

Fuga in spiaggia

Tutto è iniziato poco prima, quando una pattuglia del commissariato locale si è imbattuta nei ragazzini sullo scooter. Il trio per sfuggire ai controlli ha quindi deciso di lasciare la strada e di insinuarsi per il camminamento pedonale della spiaggia, rischiando di investire chi si trovava in traiettoria. Nel frattempo la volante ha continuato a inseguire i fuggitivi controllandoli dalla strada: in 2 sono scappati a piedi, mentre il terzo (poi denunciato) ha continuato a guidare lo scooter. Un bagnino ha cercato di intervenire, ma è stato colpito dal motorino, per fortuna riportando traumi lievi. Qualche graffio ed escoriazioni superficiali.

Denuncia e sequestro

Dopo poco i poliziotti sono riusciti ad agganciare lo scooter e hanno identificato il giovane. Dopodiché è scattata la perquisizione: sotto al sellino sono stati sequestrati 10 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e un manganello telescopico. Il ragazzo è stato portato al pronto soccorso per accertamenti e, al termine, è stato denunciato a piede libero oltre che per spaccio anche per possesso ingiustificato di strumenti atti a offendere.