Corse Actv aggiuntive dal 18 maggio. Dal governo soldi alle aziende senza passare dalle Regioni

Trasporto pubblico locale veneziano in ginocchio: mercoledì 13 maggio il governo ha annunciato nel decreto Rilancio uno stanziamento a favore delle aziende, diretto e senza passare attraverso le Regioni, di 500 milioni, ripartiti in base alle perdite subite rispetto ai due anni precedenti di servizio. Actv mette già in campo mezzi aggiuntivi, dal prossimo 18 maggio. Più di 10 linee, di navigazione e automobilistiche, con la copertura delle tratte presumibilmente più richieste. Le linee su Punta Sabbioni e Lido-Pellestrina nei giorni precedenti erano state rafforzate.

Servizio di navigazione

· Linea 2/ (solo feriale) - da P.le Roma “F” per Rialto dalle ore 12:11 alle 14.11 ai minuti 11-31-51 e da Rialto “C” per P.le Roma dalle ore 12.32 alle 14.32 ai minuti 12-32-52

· Linea 4.1 (solo feriale) - da F.te Nove “C” per P.le Roma alle ore 05:35(*), 06:05(*), 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 12:45, 13:15, 14:15, 14:45, 15:15 e 15:45

(*) = il mezzo giunto a P.le Roma prosegue per San Zaccaria. Da P.le Roma “E” per San Zaccaria dalle ore 06:00 alle ore 08:00, dalle ore 12.30 alle ore 14:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00 ai minuti 00 e 30

· Linea 4.2 (solo feriale) - da San Zaccaria “B1” per P.le Roma alle ore 06:23(°), 06:53(°), 07:23(°), 07:53(#), 08:23(#), 12:53, 13:23(#), 13:53(#), 14:23(#), 16:23(°), 16:53(°), 17:23(°), 17:53(°), 18:23

(°) = il mezzo giunto a P.le Roma prosegue come linea 3

(#) = il mezzo giunto a P.le Roma prosegue per F.te Nove. Da P.le Roma “D” per F.te Nove alle ore 08:16, 08:46, 09:16, 09:46, 10:46, 11:16, 12:16, 12:46, 13:46, 14:16, 14:46 e 15:16.

· Linea 5.1 - da Lido SME “A” per F.te Nove-P.le Roma-S.Zaccaria-Lido SME corse aggiuntive alle ore 06:50, 07:50, 08:50, 09:50, 10:50 e 11:50 (tutti i giorni) e alle ore 14:50 (solo feriale) limitata a F.te Nove

· Linea 5.2 - da Lido SME “B” per S.Zaccaria-P.le Roma-F.te Nove-Lido SME corse aggiuntive alle ore 06:22, 07:22, 08:22, 09:22, 10:22 e 11:22 (tutti i giorni) e da F.te Nove “D” per Lido alle ore 15:20 (solo feriale)

· Linea 6 (solo feriale) - da P.le Roma “B” per Lido SME dalle ore 12:21 alle ore 14:21 ai minuti 01-21-41 e da Lido SME “B” per P.le Roma dalle ore 12:22 alle 14:22 ai minuti 02-22-42

Servizio automobilistico

· Linea 6 - corse aggiuntive alle ore 06:00, 06:45 e 07:45 da Parmesan per Venezia (solo feriale) e alle ore 06:30 e 07:30 da Robinie per Venezia (solo feriale)

· Linea 6L - corse aggiuntive alle ore 06:20 e 07:15 da Correnti per Venezia (solo feriale)

· Linea 12L - corsa aggiuntiva alle ore 05:30 da Piazza XXVII Ottobre per Venezia (solo feriale)

· Linea 80 - corse aggiuntive alle ore 05:03, 06:10 e 07.00 da Zelarino per Venezia (solo feriale, le corse indicate non transitano per Ospedale dell’Angelo)

· Linea 7 - corse aggiuntive alle ore 05:08, 05:28, 05:58, 06:58, dalle ore 08:48 alle ore 12:48 e dalle ore 15:28 alle ore 16:28 ai minuti 08-28-48 da Spinea - via Martiri per Venezia (solo feriale) e dalle ore 09:00 alle ore 12:40 e dalle ore 15:20 alle 16:20 ai minuti 00-20-40 da Venezia per Spinea - via Martiri (solo feriale)

· Linea 7E corse aggiuntive alle ore 05:00, 05:20, dalle ore 08:40 alle ore 12:20 e dalle ore 15:20 alle ore 16:00 ai minuti 00-20-40 da Mirano per Venezia (solo feriale, le corse indicate non transitano per Villaggio dei Fiori) e dalle ore 09:10 alle ore 12:30, dalle ore 15:30 alle 16:10 ai minuti 10-30-50 da Venezia per Mirano (solo feriale, le corse indicate non transitano per Villaggio dei Fiori).