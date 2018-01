Diventare gondoliere in un'ora e mezza, la pubblicità fa infuriare la categoria: "Un'offesa"

Chissà se c'è qualcuno che ci crede: una pubblicità su internet promuove un corso del costo di 70 euro che promette di insegnare all'allievo a portare una gondola in solo un'ora e mezzo di lezione. "Vorrà dire che noi organizzeremo un corso per diventare astronauti in 20 minuti", commenta sarcastico Aldo Reato, presidente dei gondolieri veneziani. Solo che non c'è tanto da scherzare: "Una cosa incredibile, che non sta in cielo né in terra - spiega all'Adnkronos - Non sanno neppure cosa vuol dire remare da gondoliere, che è tutta un'altra cosa. Il problema è che stanno impossessandosi di un simbolo di Venezia che è conosciuto in tutto il mondo".

"Offesa alla tradizione e al nostro lavoro"

Innanzitutto per diventare gondoliere - ricorda lo stesso Reato - bisogna sostenere un duro esame e periodi di prova come sostituti dei titolari. E l'abilitazione di certo non si può certo ottenere con una lezione di un'ora e mezza pubblicizzata via internet. "Qui tutti si spacciano per gondolieri - conclude - È un'offesa alla tradizione e al nostro lavoro. Per questo come categoria ci siamo già mossi con il Comune, chiedendone l'intervento perché ci tuteli".