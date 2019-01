La Corte d'appello boccia il licenziamento per 7 lavoratori: reintegro a tempo indeterminato

Le nuvole si allontanano per sette lavoratori del gestore Aviapartner Spa, operanti nell'assistenza ad aerei e passeggeri all'aeroporto Marco Polo di Tessera. La Corte d'appello di Venezia ha respinto infatti il loro licenziamento, condannando la società all'assunzione degli addetti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a decorrere dal primo aprile 2014, secondo l'inquadramento corrispondente a quello indicato nel contratto di marzo 2014 e nella stessa sede dove hanno svolto il servizio: lo scalo veneziano.

'Controcorrente'

A darne notizia è Giampietro Antonini del sindacato generale di base, Sgb, la sentenza è stata pronunciata dal presidente della Corte, Gianluca Alessio. La condanna prevede anche un risarcimento del danno, in favore di ciascuno, nella misura di 6 mensilità dell'ultima retribuzione, oltre agli interessi e previa rivalutazione. Aviapartner, che è la parte appellata, dovrà pagare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

La conclusione

«Si conclude così la vicenda per questi, primi, 7 lavoratori - scrive Antonini -. Primi perchè altri sono in attesa di giudizio sempre per la medesima causa promossa in virtù della loro attività lavorativa alle dipendenze della società appellata, a seguito di numerosi contratti intercorsi tra il 2008 e il 2018, quindi circa un decennio, e comunque ottenendo l'accertamento della illegittimità dei contratti a termine, e l'avvenuta costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato quale conseguenza di un utilizzo abusivo, protrattosi oltre il termine massimo fissato dal Ccnl del settore, in 44 mesi».