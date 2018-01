Carnevale 2018, scelte le Marie: ecco chi sono le 12 ragazze della Città Metropolitana

Chi sono e da dove vengono le 12 Marie del Carnevale 2018 a Venezia. Il mistero è stato svelato a Ca’ Vendramin Calergi dalla giuria tecnica. Le ragazze saranno presentate sabato con il tradizionale corteo da San Pietro di Castello a piazza San Marco.

Dalla sede del Casinò di Venezia dunque partirà la corsa al titolo di Maria dell’anno 2018 per succedere ad Elisa Costantini, la 19enne di Burano che, proprio per aver vinto il concorso lo scorso anno, domenica sarà la protagonista del volo dell’Angelo lanciandosi dal campanile di San Marco.

Domenica pomeriggio davanti alla giuria tecnica allestita dalla patron e “mamma” del concorso, Maria Grazia Bortolato, c'è stata la sfilata delle 66 ragazze delle 78 che si erano iscritte al concorso. Emozionate, ansiose, competitive, timide e determinate, le aspiranti Marie del Carnevale 2018 sono state sottoposte a due selezioni. La prima che ha ridotto a 24 il numero delle papabili Marie, e quindi la scelta delle 12 più due riserve, che saranno le ancelle della Maria del Carnevale 2018 nel giorno dello “Svolo del Leon” di martedì Grasso.

Promesse spose

La manifestazione rievoca in chiave moderna il rapimento e la liberazione di dodici promesse spose ai tempi del doge Pietro Candiano III (1039). All’inizio del IX secolo il 2 febbraio di ogni anno, giorno della purificazione di Maria, le dodici più belle fanciulle del popolo scelte a rappresentare la città si radunavano insieme ai loro promessi sposi, nella chiesa di San Pietro di Castello, per ricevere la benedizione nuziale. Bruno Tosi, noto regista e operatore culturale, scomparso nel 2012, ha rilanciato a Venezia dopo secoli di abbandono, questa meravigliosa tradizione che oggi viene portata avanti dall’infaticabile “mamma” di tutte le Marie, Maria Grazia Bortolato. Ma chi sono le 12 ragazze residenti nella Città metropolitana e comprese tra i 18 e i 28 anni, che quest’anno vivranno il loro sogno di Carnevale? Ve le presentiamo.

I nomi

Alice Bertan, 22 anni, di Dolo. E’ studentessa a Ca’ Foscari dove studia alla facoltà di Lingue. "Sarà una bella esperienza e una grande soddisfazione – il suo primo commento -. E’ la prima volta che partecipo al concorso delle Marie e ne vado orgogliosa". Erika Chia, veneziana di Castello, 19 anni. Studia Economia aziendale all’Università di Padova. "Sarà un’esperienza indimenticabile e la porterò con me per tutto il resto della mia vita, non vedo l’ora di indossare quel magico vestito". Andrea Chiarato, 18 anni, di Mestre. E’ una studentessa e frequenta l’ultimo anno del Liceo Artistico Guggenheim. "Mi aspetto di vivere un’esperienza unica e divertimi tantissimo. E’ un piccolo sogno che si realizza e me lo voglio godere fino in fondo". Valentina Coppo, 18 anni di Musile Piave. E studentessa al Liceo Marco Polo di Venezia. "Sono emozionatissima e mi auguro di viverne tante altre in questo Carnevale. Sono serena, non cedo l’ora di iniziare". Karol D’Amico, 22 anni, nata a Palermo ma residente a Mestre. Studia recitazione al Ctr della Giudecca. "Da questa esperienza mi aspetto di imparare tante nuove case e entrare nella tradizione veneziana che sto imparando ad amare in tutte le sue sfaccettature". Giulia Gioia, 18 anni, di Favaro Veneto. E’ una studentessa di Lingue all’università Ca’Foscari. "Sono strafelice di essere stata nominata Maria e mi aspetto di vivere emozioni indescrivibili e nuove con questa esperienza".

Debora Pattarello, 18 anni di Zelarino. Studentessa del quarto anno al Liceo Stefanini di Mestre. "Spero che siano giorni di belle esperienze e ringrazio tutti per l’opportunità che mi viene data, sarà un’avventura fantastica tutta da vivere". Micol Rossi, 26 anni, del sestiere San Polo di Venezia. Studia teatro all’Avogaria, danza e suona il pianoforte. "Ci provavo da alcuni ad far parte del gruppo delle 12 Marie del Carnevale. Lo desideravo tantissimo. Bramavo di farlo. E’ un sogno che si realizza". Chiara Trincanato, 20 anni, di Campagna Lupia. Aspirante psicologa all’Università di Padova. "Da questa esperienza mi aspetto di vivere al meglio questo Carnevale 2018 e tutte le sue iniziative e rappresentare il meglio possibile Venezia". Arianna Vidal, 21 anni di Spinea. Fa la commessa in un negozio a Venezia. "Mi a aspetto un Carnevale tutto nuovo all’insegna del divertimento. Non vedo l’ora di indossare i panni della Maria". Giulia Zancato, 18 anni di Fossò. Studia all’Istituto tecnico commerciale di Padova. "Mi aspetto grandi emozioni e un duro lavoro. Mi piace la possibilità di indossare questo vestito, è un piccolo sogno che si avvera". Irene Zanetti, 18 anni, veneziana del sestiere di Cannaregio. Studia al Liceo Cavanis. "Mi auguro sia un’esperienza in cui crescere e che mi faccia conoscere le tante cose di Venezia che ancora non so".

Davanti al pubblico

Il primo appuntamento per le 12 Marie del Carnevale 2018 è per sabato, quando faranno il loro esordio in pubblico vestendo i tradizionali costumi dell’atelier Pietro Longhi, e diventando protagoniste del consueto corteo che da San Pietro di Castello le porterà fino al palco di piazza San Marco, dove avverrà la loro presentazione al pubblico del Carnevale.