Cortei Anpi e Forza Nuova, cori e contestazioni: allerta delle forze dell'ordine

Contestazioni nella serata di mercoledì, poco distante dal parco Ponci, dove il corteo di Forza Nuova ha sfilato quasi in contemporanea a quello dell'Anpi, rimasto in piazza Ferretto. Nessun contatto tra i manifestanti, massima l'allerta di polizia e carabinieri. Nonostante slogan, striscioni e cori i gruppi sono rimasti separati. Nessun contatto tra centri sociali, che avevano annunciato sui social il loro arrivo in centro a Mestre, e i militanti di Forza Nuova. Nel video gli slogan e i cori di Forza Nuova e gli striscioni del centro sociale Rivolta a Marghera (foto da profilo Lo. Co su Twitter).