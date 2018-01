Sabato corteo di Forza Nuova. "A Carnevale?" La perplessità gira sui social network

"Saremo in tanti a Venezia il prossimo sabato 3 febbraio a manifestare, ancora una volta". È l'annuncio di Forza Nuova Veneto, che attraverso un post sulla propria pagina facebook ha spiegato di voler scendere in piazza "contro le demenziali e caotiche politiche immigratorie dell'accoglienza mirate alla graduale sostituzione etnica degli Italiani e che si stanno rivelando un vero business per associazioni e onlus che sappiamo tutti da che parte stanno". Queste le motivazioni strettamente politiche, ma nel frattempo è scoppiato un piccolo caso, per la situazione di potenziale pericolo che potrebbe venire a crearsi in laguna. E come spesso capita sono i social il veicolo attraverso cui circolano le perplessità.

La manifestazione nel sabato di Carnevale

La manifestazione, infatti, è prevista nel sabato di Carnevale, in una giornata che sarà da vero e proprio bollino rosso, con i turisti e non solo che si riverseranno nel salotto della città, per l'inizio degli eventi della kermesse in piazza San Marco. "Chi ha concesso il permesso in un sabato di Carnevale?", si legge sui gruppi social locali. Senza entrare in ambito politico, quindi, già la sola scelta di approvare una manifestazione in un giorno critico per gli accessi in città fa discutere.

Le possibili restrizioni

In ogni caso, è probabile che la questura, per motivi di ordine pubblico e sicurezza possa chiedere agli organizzatori alcune modifiche sia di luogo che di orario, per non andare ad inficiare in una situazione, quella che vede protagonista l'ondata massiccia di turisti che si riverseranno in laguna, già molto delicata. E potenzialmente critica, anche in virtù dei precedenti.

Presenti i vertici

Nel corso della manifestazione, che inizialmente doveva svolgersi a Chioggia, ma per motivi di ordine pubblico è stata rimandata (concomitanza di una manifestazione di "Veneto Accoglie"), saranno presenti il segretario nazionale Roberto Fiore e il responsabile per il Nord Italia Luca Castellini. "Con l'occasione - hanno aggiunto - verranno presentati anche il programma politico della lista "Italia agli Italiani" di Forza Nuova e Fiamma Tricolore e i candidati per il Veneto alle prossime elezioni del 4 marzo".