"Fuori le Grandi Navi, pensare ai residenti": il giorno della Marcia per la Dignità di Venezia

L'elenco di associazioni è lungo e comprende partiti politici e comitati, mentre già dalle ore precedenti era scattato l'invito ai partecipanti di ricordarsi la bandiera "No Grandi Navi", in una giornata, quella di domenica, che vede l'ennesima manifestazione a Venezia per chiedere che le navi da crociera non transitino più nel canale della Giudecca. L'iniziativa ha via via assunto però i connotati di una manifestazione a difesa della città a tutto tondo, tant'è vero che gli organizzatori l'hanno chiamata "Marcia per la dignità". La politica non si è tirata indietro: presenti consiglieri regionali e comunali, oltre che rappresentanti delle Municipalità. Undici i partiti che hanno annunciato di voler essere della partita.

Arrivo a due passi dal Comune

Punto di partenza del corteo piazzale Roma, alle 14, con punto d'arrivo campo Manin passando per strada Nova e San Bortolomio. L'intento, messo già nero su bianco nei giorni precedenti, è di raggiungere Ca' Farsetti, sede del Comune: "Il nostro sarà un assedio simbolico a chi pianifica di trasformare Venezia in un parco a tema - ha scritto il Comitato No Grandi Navi in un post alla vigilia - A questa idea di città opponiamo la nostra, fatta di ripopolamento, di rispetto per l'ambiente e la laguna, di diritti sul lavoro e diritti civili, di servizi pubblici efficienti e all'avanguardia, di residenzialità a misura di abitante e, naturalmente, di grandi navi fuori dalla laguna".

Fumogeni dal tetto del park comunale a piazzale Roma

"Servono politiche per la residenzialità"

Tra le richieste più pressanti quella di mettere un freno ai flussi turistici e agevolare la permanenza dei residenti in centro storico: "E' necessario ripopolare la città storica con politiche a misura di residente - si legge nel volantino di lancio della marcia - serve riaprire le case pubbliche chiuse, offrire vere opportunità di social housing, fermare la costruzione di nuovi hotel, frenare i cambi d'uso, favorire l'affitto ai residenti e le operazioni di autorecupero".

Tommaso Cacciari del comitato "No Grandi Navi"

