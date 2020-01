Corteo contro il moto ondoso, remiere e associazioni in Bacino San Marco

«Il canal Grande, che dovrebbe essere il luogo per eccellenza delle barche a remi, è rimasto vietato alle remiere». Corteo contro il moto ondoso trasferito in Bacino San Marco domenica mattina: associazioni, cittadini, comitati e politici hanno sfilato per portare alla ribalta il problema ma, «a niente è valso il tentativo di dialogo con il Comune e la Prefettura» per ottenere il permesso di manifestare in canal Grande, ha fatto sapere il presidente della Municipalità di Venezia Murano Burano Giovanni Andrea Martini. In barca anche Monica Sambo capogruppo in Consiglio del Pd.

In barca

«È una sconfitta della democrazia in città, ma è anche una grande dimostrazione di debolezza da parte di un’amministrazione che non sa far tesoro delle critiche e del pensiero non allineato», dice Martini. Tanti i veneziani in acqua. Decine le imbarcazioni nonostante il freddo. Fischi, striscioni, commenti: «La voga veneta, la vela al terzo e le altre attività nautiche non solo solo folklore, ma cultura, modo di vivere la città», viene ribadito da alcuni. «Il moto ondoso e i suoi effetti non sono colpa del caso o del vento, ma di scelte precise che devono essere profondamente riviste», sottolinea il mondo politico contro le decisioni dell'Amministrazione. Decine i video e le segnalazioni di veneziani che non hanno mai smesso di puntare il dito contro il problema del traffico acqueo in laguna.