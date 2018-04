I chioggiotti tornano in strada per manifestare contro il deposito Gpl, appuntamento sabato

Una manifestazione cittadina si terrà a Chioggia sabato 28 aprile, a partire dalle 9.30 e fino alle 12.30, contro la costruzione del deposito di Gpl in città. La questione si trascina da anni, tra proteste, ricorsi e controricorsi. In vista di una nuova sentenza del Tar in proposito, prevista per il 10 maggio, è stata quindi indetta l'ennesima iniziativa popolare.

Mobilitazione

"Tutte le categorie economiche della città hanno aderito - spiega Roberto Rossi, presidente del comitato No GPL Chioggia - I negozi del centro storico chiuderanno dalle 9.30 fino alla partenza del corteo verso il deposito; parteciperanno studenti delle scuole superiori, molte associazioni di volontariato, ci sarà anche un corteo acqueo composto da diportisti e alcune imbarcazioni di pescatori. Parteciperà anche il mondo della pesca, anche se i grandi pescherecci non si possono muovere. E poi la banda cittadina che accompagnerà il corteo, il sindaco con la fascia tricolore, assessori e consiglieri comunali, consiglieri regionali e parlamentari che potranno intervenire dopo i rappresentanti delle categorie economiche cittadine".

"Rischio per la cittadinanza"

"Gridiamo a gran voce la nostra contrarietà - conclude - alla costruzione di un deposito di Gpl, definito per legge a rischio di incidente rilevante, a meno di 300 metri da scuole, insediamenti produttivi ed abitazioni di alcune migliaia di abitanti".