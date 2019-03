Corto circuito in appartamento a Venezia, un'anziana messa al sicuro dai pompieri

Un corto circuito a una presa di corrente e tanto spavento. È accaduto martedì pomeriggio in un appartamento al civico 646 di Castello, in via Garibaldi a Venezia. L'anziana 90enne che si trovava in casa, dopo aver visto la presa andare a fuoco ha chiamato il figlio. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno riportato velocemente la situazione alla normalità. Non sono stati registrati feriti né danni importanti. Solo molta preoccupazione.