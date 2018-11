Pompa di calore in cortocircuito, vigili del fuoco a Losson della Battaglia

I vigili del fuoco sono intervenuti per un cortocircuito a una pompa di calore esterna a un'abitazione domenica mattina, in località Losson della Battaglia, frazione di Meolo. Il fatto è accaduto verso le 8.30. Dall'impianto è uscito del fumo che ha messo in allarme i residenti. Gli operatori intervenuti sul posto hanno verificato lo stato di sicurezza dell'impianto per il riscaldamento a pavimento, che è saltato smettendo di funzionare. Nessuna conseguenza alle persone o all'immobile.