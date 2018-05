Principio d'incendio al Nicelli al Lido: sul posto sono intervenute le forze di soccorso

Ciò che è certo è che i vigili del fuoco sono intervenuti "da fuori" in ausilio al personale già di stanza all'aeroporto Nicelli del Lido di Venezia, per il resto c'è stretto riserbo. Preoccupazione stamattina sull'isola lagunare per un principio d'incendio che all'improvviso avrebbe interessato un ultraleggero che si trovava nello scalo lagunare. E' possibile che il problema si sia verificato subito dopo l'atterraggio del piccolo aereo, a causa di qualche problema, fatto sta che la situazione si è mantenuta sempre sotto controllo. Anzi, i pompieri "esterni" sarebbero intervenuti da fuori quando ormai il rogo era già stato domato.