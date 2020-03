Rimossa la croce pericolante da una chiesa nel centro di Chioggia

Nel tardo pomeriggio di giovedì i vigili del fuoco sono dovuti intervenire nel centro di Chioggia, in corso del Popolo, per rimuovere una croce dalla sommità del campanile della chiesa di San Francesco delle Muneghette. La croce era in posizione pericolante, piegata su un lato e fissata in maniera instabile al piedistallo in sfera.

I pompieri hanno raggiunto la cima del campanile con l'autoscala e rimosso il grande crocifisso, per poi consegnarlo al parroco della chiesa. Le operazioni sono durate circa due ore e mezza.