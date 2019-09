Un carico di 6mila scarpe alla Croce Rossa per i più bisognosi

Seimila scarpe da ginnastica per i più bisognosi. Un carico prezioso, non solo a livello economico, quello assegnato dall'Agenzia delle Dogane del Porto di Fusina alla Croce Rossa Italia - Comitato di Venezia: a partecipare alla consegna, frutto di un recente sequestro di merce contraffatta, anche la vicesindaco Luciana Colle e l'assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini, oltre che la presidente del comitato lagunare Francesca Battan.

Ai più bisognosi

«Siamo qui per ringraziare le forze dell’ordine che hanno effettuato questo sequestro - hanno dichiarato vicesindaco e assessore - e soprattutto per dimostrare l’attenzione e l’apprezzamento dell'amministrazione comunale per la scelta, avvallata dalla procura, che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la guardia di ginanza hanno fatto di ridistribuire gli oggetti contraffatti alle persone bisognose. Una volta tolti i segni distintivi della contraffazione e della marca, la Croce Rossa, in accordo con i servizi sociali del Comune, li consegnerà a diverse realtà affinché possano venire usati da chi è in difficoltà».

Le 6mila paia di scarpe

Le seimila paia di scarpe saranno poi suddivise tra Croce Rossa e altre quattro realtà attive sul territorio: Co.ge.s. don Lorenzo Milani, Casa dell'ospitalità di Venezia e Mestre, Associazione San Vincenzo Mestrina onlus e Caritas.