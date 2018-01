Il giro del mondo inizia sabato a Venezia

Il giro del mondo, a bordo della nave Costa Luminosa, inizia a Venezia, nel giorno dell'Epifania 2018. Duemila gli ospiti che hanno prenotato una cabina, 106 i giorni di navigazione, con rientro il prossimo 22 aprile, sbarcando sempre nella città lagunare. Un sogno che solo per pochi può diventare realtà, e tra questi ci sono 500 cittadini francesi, circa 300 tra italiani e tedeschi, 200 svizzeri, circa 200 spagnoli e un centinaio di persone provenienti dall'Austria.

L'età dei passeggeri

Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, i viaggiatori non sono tutti pensionati, quelli che di solito hanno più tempo libero a disposizione. Il passeggero più anziano è un italiano, di 92 anni, mentre il più giovane è un bambino francese di un anno. Tra le tappe del viaggio ci sono Antille, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Messico e California.

Decine di destinazioni

Oceano Pacifico, Hawaii, Polinesia, isole Figi, Australia e Indonesia, fra le destinazioni. Soste a Singapore, in Thailandia, Malesia, Sri Lanka, India, negli Emirati Arabi, Oman e in Grecia. Il giro del mondo prevede la possibilità di fare tappa per più giorni e visitare varie delle località previste dall'itinerario, come Los Angeles, San Francisco, Sydney, Singapore, Phuket, Cochin, Mumbai, Dubai e Muscat.