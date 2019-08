Due famiglie evacuate in seguito al crollo di un cornicione

Un pezzo di cornicione di una palazzina ha ceduto, si è distaccato ed è crollato in basso. Per questo, verso le 22 di martedì, i vigili del fuoco sono intervenuti a Cinto Caomaggiore, all'incrocio tra via Roma e via Zamper. Dal sopralluogo è emerso che il problema ha riguardato alcuni metri di malte e laterizi, con interessamenti anche all'interno delle abitazioni. Nessuna persona, fortunatamente, è rimasta ferita.

Evacuazione e verifiche

A scopo cautelativo, viste anche alcune lesioni constatate all'interno degli appartamenti, è stata decisa l'evacuazione delle due famiglie, che sono state ospitate nella notte a cura del Comune. Nella giornata di oggi saranno effettuate le necessarie verifiche da parte dell'ufficio tecnico comunale per provvedere ai lavori di ripristino e messa in sicurezza dell'immobile. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate alle 3 di notte.