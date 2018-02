Crolla 1 metro quadro d'intonaco in camera da letto, donna ferita alla testa a Chioggia

A un certo punto, mentre sta dormendo nel suo letto, è stata colpita alla testa da alcuni pezzi d'intonaco che si sono staccati dal soffito. Preoccupazione nella notte tra mercoledì e giovedì in pieno centro storico a Chioggia: intorno alle 3.30 la signora è stata svegliata di soprassalto dai detriti che sono caduti dal soffitto, proprio in corrispondenza del capo. Si sarebbe staccato materiale per una porzione di un metro quadro di materiale. La signora, sui quarant'anni ha riportato un'escoriazione alla testa. Per questo motivo è stato chiesto l'intervento dei sanitari del 118, che pare le abbiano dovuto praticare anche qualche punto di sutura. Accanto a lei riposava il marito, rimasto illeso.

Camera inagibile

I vigili del fuoco, arrivati sul posto, hanno dichiarato la camera inagibile, mentre il resto dell'abitazione non ha subito danneggiamenti. Sul luogo dell'accaduto anche i carabinieri. L'accaduto dovrà essere ora discusso tra il proprietario dell'appartamento e l'nquilina, ferita.