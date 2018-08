Crollo del ponte Morandi: in aiuto a Genova le unità cinofile dei pompieri veneti

In seguito al crollo del ponte Morandi e su richiesta del CON (Centro operativo nazionale) sono state inviate a Genova due unità cinofile del nucleo regionale dei vigili del fuoco del Veneto per il soccorso e la ricerca di dispersi. Partito da Mestre il nucleo composto dal cane Border Collie Jeffrey e dal proprio conduttore. Dal comando friulano di Pordenone si sono uniti al nucleo del Veneto un vigile del fuoco con il cane di razza Malinois Greta, mentre questa mattina sono partiti dal comando di Belluno Il cane Jacob, un Nova Scotia Duck Tolling Retriever, insieme al proprio conduttore. Da Padova il cane Lapo, un Labrador di tre anni con il proprio conduttore. Queste due ultime unità erano state inviate anche a Bologna per l’esplosione dell’autocisterna.