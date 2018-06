Si stacca poggiolo dal quinto piano di un albergo e crolla nella piscina. Nessun ferito

È accaduto giovedì pomeriggio, in un albergo a Jesolo Lido, e solo per caso non ha avuto gravi conseguenze. Un poggiolo si è staccato dal quinto piano dell'hotel, in via Dalmazia, ed è caduto all’interno della piscina al piano terra: nessun ferito.

I pompieri intervenuti dal locale distaccamento e da Mestre hanno effettuato un controllo agli altri terrazzi. Sul posto il funzionario di guardia dei vigili del fuoco che ha effettuato un primo sopralluogo per determinare le cause del crollo del terrazzo. Le operazioni di verifica e controllo dei vigili del fuoco sono terminate alle ore 20.00.