Pezzo di hashish nascosto nel pacchetto di sigarette: arrestata cuoca 40enne

Viaggiavano a bordo della stessa auto, una Fiat Punto, sabato mattina, una donna di 40 anni, originaria di Torre del Greco e domiciliata a San Michele al Tagliamento, cuoca, e una 32enne, residente nella stessa località, fermate a un posto di controllo dei carabinieri sulla statale 14. Per una è scattato l'arresto al termine delle verifiche, per l'altra, la denuncia in stato di libertà. A tradire le donne l'imbarazzo di una delle due, che al momento del controllo si è intascata con gesto fulmineo un pacchetto di sigarette che teneva sul cruscotto, insospettendo i militari.

Hashish fra le sigarette

Controllato l’involucro i carabinieri hanno trovato al suo interno un pezzo di hashish da 50 grammi. La perquisizione dell'auto ha poi consentito di trovare qualche dose di cocaina, anche sulla persona trasportata, la 32enne, cameriera, e più di 600 euro in possesso della donna che aveva tentato di nascondere il quantitativo di hashish. Lei è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente, e portata alla casa circondariale di Trieste. La sua amica, invece, denunciata.