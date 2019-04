Le novità dell'Ulss4 per la prenotazione degli esami di laboratorio

Allo scopo di migliorare il servizio all’utenza, da domani entreranno in vigore una serie di novità che interesseranno gli sportelli del Centro Unico di Prenotazione, Cup, dell’Ulss4 e in particolare le persone che dovranno sostenere esami di laboratorio.

Accettazione

La prima riguarda gli ospedali di San Donà di Piave e di Portogruaro dove l’accettazione degli esami di laboratorio verrà effettuata direttamente agli sportelli del Cup con il contestuale pagamento della prestazione. La stessa novità nei prossimi giorni verrà estesa anche ai Cup di Caorle, Eraclea, San Michele al Tagliamento e San Stino di Livenza, mentre per quanto riguarda i Cup all’ospedale di Jesolo e a Cavallino-Treporti nulla cambierà in quanto già funzionanti con le medesime modalità.

Referti

La seconda novità interessa i Cup dei tre ospedali aziendali dove, sempre da domani, l’utenza avrà a disposizione uno sportello dedicato al ritiro referti (per chi ovviamente ha già pagato o è esente) anche se resta sempre attivo, ed è consigliato perché più comodo, il ritiro referti online, possibile nelle 24 ore, sette giorni su sette e comodamente da casa. Il ritiro online avviene accedendo al portale www.aulss4.veneto.it e cliccando poi su “Ritiro referti on-line”, a questo punto per avere il referto sarà sufficiente inserire il proprio codice fiscale e il numero identificativo riportato sul foglio di accettazione. Infine l’ultima novità riguarda l’orario dei tre Cup ospedalieri che da domani verrà unificato con apertura alle 7.30 e chiusura alle 17.00, mentre in tutte le altre sedi resta invariato.