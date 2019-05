Ustionata dopo lo scoppio di un cuscino elettrico, querela l'azienda produttrice

Una quarantanovenne trevigiana è rimasta ustionata in seguito allo scoppio di un cuscino elettrico riscaldante acquistato a Mestre, e per questo ha presentato querela. Secondo la ricostruzione dell'agenzia di risarcimento danni Studio 3A, a cui la donna si è rivolta, il cuscino è in buona parte di produzione cinese ma assemblato e messo in commercio da un’azienda di Nola (Napoli).

Ustioni al corpo

L’infortunio è avvenuto il 15 febbraio scorso nell'abitazione della signora, a Mogliano Veneto: la donna avrebbe preparato lo scalda-mani inserendo la spina nella presa di corrente, dopodiché, come da istruzioni, avrebbe azionato l'interruttore e il sensore anti-surriscaldamento. Qualcosa però non ha funzionato, perché pochi istanti dopo la trevigiana ha avvertito un forte dolore in corrispondenza del fianco: l’oggetto era letteralmente esploso e il liquido che conteneva le era finito addosso, procurandole lesioni al fianco destro e al braccio, poi risultate ustioni di primo grado.

Falso marchio CE

È seguita una richiesta di risarcimento all'azienda napoletana oltre a una querela penale, scrive Studio 3A, «non solo per le lesioni personali ma anche, più in generale, per la sicurezza dei consumatori». Il prodotto, infatti, parrebbe contrassegnato da una marchiatura “CE” non conforme alla relativa direttiva. Secondo l'agenzia «contiene due etichette: una, che si riferisce al tessuto della fodera del cuscino, che è conforme; l’altra invece, relativa alla parte interna elettrica, che sembrerebbe proprio non esserlo. Integra infatti il reato di frode in commercio la detenzione di merce con marcatura CE (indicativa però della locuzione “China Export”) apposta con caratteri tali da generare l’erronea convinzione nel consumatore che si tratti del marchio indicante la Comunità Europea».