"Da San Marco a San Marco": la tappa conclusiva della manifestazione in piazza a Venezia

Un'iniziativa, giunta alla decima edizione, per recuperare la storia delle tradizioni e della cultura veneta, che ha visto la partecipazione di oltre 150 persone. Si è concluso nel cuore di Venezia il cammino "Da San Marco a San Marco", un percorso a piedi attraverso il Veneto, da Pai di Sopra, comune di Torri del Benaco sul lago di Garda in cui ci sono una piazza e una chiesa dedicate a San Marco, alla città lagunare. Sei tappe in tutto, per un totale di 130 chilometri, per portare un messaggio di unione, fede e solidarietà.

La manifestazione

La manifestazione, promossa dall'associazione culturale "San Marco Evangelista" e patrocinata dalla Regione Veneto e dal Comune di Venezia, è partita, nel territorio veneziano, alle 9.30 attraversando via Cappuccina, via Gozzi, corso del Popolo, via Rampa cavalcavia, Ponte della Libertà, Piazzale Roma, Fondamenta Santa Lucia, fino all’arrivo nel pomeriggio in Piazza San Marco. Ad attendere i partecipanti il consigliere delegato del sindaco alla Tutela delle tradizioni Giovanni Giusto e il presidente del consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti. Presente inoltre, tra gli altri, il presidente dell'associazione Veneti nel Mondo e console onorario del Cile, Aldo Rozzi Marin.

La conclusione

"Venezia - ha esordito Giusto - è l'orgoglio di molti, dei veneziani e delle genti venete sparse in tutto il mondo. La bandiera di San Marco, l'unica al mondo che contiene la parola pace, sia di stimolo per tutti quelli che in essa si riconoscono perché la grande storia di Venezia possa proseguire nel tempo attraverso il recupero e la valorizzazione dei valori e delle tradizioni che da sempre le appartengono". Il cammino si è infine concluso nella basilica di San Marco con una breve cerimonia e la benedizione della bandiera di San Marco che quest'anno è stata donata al rappresentante della comunità veneta della Regione di Magellano e dell’Antartide Cilena tramite l’associazione Veneti nel Mondo