Favaro Veneto in lutto per l'improvvisa perdita di Pelé: "Daniele, ci mancherai tantissimo"

Se n'è andato all'improvviso, lasciando un grande vuoto in chi lo conosceva. Favaro Veneto in lutto per la morte di Daniele Da Lio, molto conosciuto in città. L'uomo, sui cinquant'anni, ha perso la vita a causa di un malore che l'ha sorpreso nel sonno tra venerdì e sabato. La mattina, poi, la brutta notizia. Inutili i soccorsi: al medico non è rimasto altro che constatare il decesso dell'uomo, soprannominato "Pelè" dagli amici.

Cordoglio in città

Una persona schietta e dai modi diretti, che aveva fatto della sincerità una bandiera. Partecipava spesso agli eventi della comunità di Favaro, che del resto l'ha visto crescere fino a diventare un adulto. Subito sui social network si sono riversati centinaia di messaggi di cordoglio, per la perdita di "un collega insostituibile", "di un amico come ce ne sono pochi" e di "un parente la cui assenza spezza il cuore". Favaro perde un altro dei personaggi che l'hanno contraddistinta negli ultimi anni.