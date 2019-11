Il disastro dell'acqua alta: incendi e barche affondate, crollo a Ca' Pesaro

Sono oltre 170 gli interventi dei vigili del fuoco già effettuati per il maltempo, non solo per l'eccezionale acqua alta di 187 centimetri a Venezia ma anche in altre zone del Veneto, in particolare del litorale. Le situazioni più critiche si sono verificate nel centro storico di Venezia e nella laguna, con l'acqua alta che ha completamente invaso l'isola di Pellestrina. Diversi incendi si sono verificati nella notte a causa delle centraline elettriche invase dall'acqua. Un incendio già spento ha interessato il museo Ca' Pesaro, dove è parzialmente crollato un solaio al piano terra. Incendio anche in un edificio commerciale del Lido. Un nuovo picco di 160 centimentri è previsto per le dieci e mezza di stamattina, 13 novembre.

Le squadre dei pompieri stanno operando insieme con personale del nucleo sommozzatori per liberare la circolazione acquea a causa dell'affondamento di diverse barche, che hanno rotto gli ormeggi. A Venezia sono già stati effettuati un centinaio di interventi, altrettanti sono in attesa. L'elicottero sta effettuando un sopralluogo sull'isola di Pellestrina per individuare i luoghi più idonei per piazzare le pompe ad alta capacità di aspirazione. Il dispositivo di soccorso è stato rinforzato con personale arrivato dei comandi limitrofi. In mattinata a Venezia arriverà anche il capo del corpo nazionale dei vigili del fuoco, Fabio Dattilo, accompagnato dal capo dell'emergenza Guido Parisi e dal capo della protezione civile Angelo Borrelli. Ai soccorsi in acqua hanno partecipato anche i mezzi della guardia costiera.