Maltempo e allagamenti nei comuni della costa veneziana

Il maltempo di martedì sera ha colpito con forza tutta la costa veneta, facendo danni e causando disagi. A Venezia la marea è arrivata a 187 centimetri, ma anche altre città del litorale sono state inondate. A partire da Chioggia, anch'essa flagellata dall'acqua alta arrivata fino a quota 170 centimetri. Il centro storico è stato allagato e l'acqua ha invaso i piani terra di negozi, abitazioni, edifici. Decine le chiamate ai vigili del fuoco per danni da allagamento e per alberi caduti. Le scuole del centro storico mercoledì sono chiuse.

Jesolo

Il mare, spinto dal vento fortissimo, è arrivato nelle strade di Jesolo, allagando le vie e le piazze del lido e distruggendo le strutture più fragili sulla spiaggia. «Sono stati rilevati alcuni danni ad abitazioni a Cortellazzo - ha comunicato il sindaco Valerio Zoggia - alcuni pini caduti in zona piazza Brescia e l’acqua del mare che in più punti, entrando dagli accessi al mare, ha raggiunto le vie del lido. Domani si potranno valutare gli eventuali danni all’arenile sopratutto in zona pineta». I pompieri sono intervenuti anche per dei princìpi di incendio.

Pellestrina

A Pellestrina l'ondata è stata particolarmente violenta. Le pompe non hanno retto e decine di abitazioni sono andate sott'acqua. Almeno una persona è morta. Si tratta di un anziano di 78 anni il quale, stando alle prime informazioni, sarebbe stato fulminato da un corto circuito elettrico innescato dalla marea che gli era entrata in casa.