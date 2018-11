Maltempo e mareggiate, conto salato: danni per 15 milioni sulla costa veneta

Ancora una volta la furia del mare si è abbattuta sulle spiagge veneziane, "mangiandosi" migliaia di metri cubi di litorale e lasciandosi dietro danni pesanti. Serviranno almeno 15 milioni di euro, secondo quanto scritto da Il Gazzettino, per riportare tutto alla normalità dopo il maltempo che nelle scorse settimane ha eroso la costa veneta. Colpiti i comuni di Jesolo, Caorle, Eraclea, San Michele, Cavallino, Chioggia. I sindaci hanno incontrato ieri il vicegovernatore della Regione, Gianluca Forcolin, per fare il punto della situazione. Con loro anche una squadra di tecnici e dirigenti regionali.

Comuni e privati al lavoro

Nei giorni a cavallo tra la fine di ottobre e i primi di novembre le piogge, ma soprattutto il vento, hanno messo a dura prova la tenuta delle spiagge. Chiaramente l'emergenza, in Veneto, riguarda maggiormente le zone del Bellunese e di Asiago, ma anche il litorale veneziano ha bisogno di essere rimesso in ordine il più velocemente possibile per farsi trovare pronto l'anno prossimo, all'apertura della stagione estiva. Altri 2 milioni, almeno, serviranno per smaltire rifiuti e detriti che si sono accumulati sulle spiagge: tronchi, plastica, elettrodomestici. Per non parlare dei danni subiti dai soggetti privati. Si parla di altri 15 milioni di euro, tra attività allagate, chioschi e stabilimenti danneggiati. La conta è in corso.