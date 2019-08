Denunce, daspo urbani, multe, sequestri: Ferragosto al lavoro per la Municipale

Due persone denunciate e nuovi daspo urbani a mendicanti. Sanzioni e sequestri in spiaggia e in pineta al Lido. Ferragosto di lavoro per la polizia municipale veneziana.

Furto di merce a un turista

Negli ultimi tre giorni sono state deferite all'autorità giudiziaria 2 donne di cittadinanza cilena di 33 e 35 anni per il reato di furto pluriaggravato. Nella giornata di Ferragosto al "Fontego dei Tedeschi" hanno seguito un turista cinese che aveva comprato merce per circa 1200 euro. Nel momento in cui l’uomo ha appoggiato al suolo la borsa di oggetti già acquistati, se ne sono impadronite fuggendo. Il giorno successivo la coppia di malfattrici si è ripresentata all'interno del polo commerciale per ritentare il colpo, ma è stata intercettata dal nucleo di pronto impiego della polizia locale, allertato dalla vigilanza interna, che attraverso il servizio di videosorveglianza era riuscito a immortalare ingresso e uscita delle ladre. Le due donne, con precedenti specifici per reati contro il patrimonio, sono state portate al comando per il prelievo delle impronte digitali. Al termine degli accertamenti sono state entrambe denunciate per il reato di furto pluriaggravato.

Daspo e sanzioni

Due ordini di allontanamento sono stati elevati a carico di 2 cittadine romene, sabato 17 agosto. Le due donne di 25 e 44 anni sono state sorprese a mendicare tra Rialto e San Marco in modo lesivo alla circolazione stradale. Una coppia di turisti lituani, marito e moglie, è stata multata con 100 euro perché circolava tra la folla a Rialto conducendo due monopattini e creando intralcio e pericolo alla circolazione pedonale. Una cittadina romena di 34 anni è stata sanzionata, sempre stamattina, con 450 euro e un ordine di allontanamento per aver tentato di truffare i passanti chiedendo denaro per un'associazione benefica inesistente. Attiva anche la pattuglia di polizia locale che, al Lido, è incaricata di tenere sotto controllo il commercio abusivo sulle spiagge: domenica sono stati sequestrati di occhiali da sole e articoli vari indebitamente posti in vendita.