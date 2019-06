Picnic ai giardini Papadopoli, tre multati. Daspo a un mendicante a Mestre

Gli ordini di allontanamento non riguardano solo Venezia ma cominciano a essere notificati anche in terraferma: è toccato stamattina a un giovane romeno di 21 anni sorpreso a chiedere l'elemosina sdraiato a terra in Corte Legrenzi, a Mestre. Il ragazzo è stato sanzionato con 100 euro per la violazione dell'articolo 33 del regolamento di polizia e sicurezza urbana, cui si è aggiunta un'ulteriore multa di 100 euro «per aver compromesso la fruibilità di una zona tutelata». Al termine degli accertamenti, gli agenti del Servizio sicurezza urbana della polizia locale gli hanno notificato il provvedimento di daspo.

Picnic a Venezia

Poco più tardi, stavolta a Venezia, ai giardini Papadopoli, la polizia locale ha multato tre persone di nazionalità bengalese residenti a Bologna, in visita in città con le rispettive famiglie, che si erano messe a pranzare distese sull'erba con tanto di tovaglia e piatti di plastica. Il picnic improvvisato è costato caro ai tre, che hanno ricevuto una multa di 100 euro ciascuno.

Bivacchi smantellati

Proseguono anche le azioni contri i bivacchi stabili in aree abbandonate della città. A Marghera, davanti alla ex Cereria San Marco in via della Pila, la polizia locale e gli operatori di Veritas hanno rimosso dieci giacigli e una rudimentale capanna in legno e plastica.