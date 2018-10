Daspo a 19 tifosi per i disordini in occasione del match Venezia - Palermo

Avevano cercato lo scontro in più occasioni e non ci erano riusciti solo grazie all'intervento delle forze dell'ordine. Diversi tifosi del Palermo e del Venezia, 19 in tutto, sono stati colpiti da altrettanti provvedimenti di daspo (divieto di accedere alle manifestazioni sportive) emessi dal questore di Venezia in relazione ai disordini avvenuti il 6 giugno 2018, in occasione della partita dei playoff disputata al Penzo. Le durate sono variabili da un minimo di due anni ad un massimo di 8 anni e riguardano 14 tifosi palermitani e 5 della tifoseria locale.

Prima della partita

I fatti sono stati ricostruiti dagli agenti della questura: prima dell’inizio della partita una ventina di ultras palermitani hanno incrociato nell’area della pineta di Sant’Elena alcuni supporter locali, con i quali hanno tentato un contatto fisico. A fermarli sono stati gli uomini in divisa impiegati nel servizio di ordine pubblico. Gli stessi tifosi, poco più tardi, hanno provocato gli avversari del settore locale con grida e cori di sfida. Le indagini hanno portato all’identificazione dei responsabili, a cui è toccata una denuncia per il reato di istigazione a delinquere; parallelamente al procedimento penale, la Divisione polizia anticrimine della questura ha avviato l’iter amministrativo per l’irrogazione dei daspo.

Assalto al pullman

Stessa sorte per cinque tifosi del Venezia in conseguenza ai disordini avvenuti dopo il match. Sempre stando alla ricostruzione della polizia, verso mezzanotte, nel tratto fra il Tronchetto e Piazzale Roma, un gruppetto ha intercettato e bloccato un pullman su cui viaggiavano alcuni tifosi ospiti, tentando di aggredirli e danneggiando il mezzo di trasporto: bastonate ai finestrini fino a spaccarli, lancio di bottiglie e altri oggetti. Si conferma quindi la linea dura della questura, che nel 2018 ha emesso in tutto 56 daspo.