I dati aggiornati sui casi di coronavirus in provincia e nel Veneto

Il bollettino emesso da Azienda Zero alle 17 di lunedì 30 marzo riporta quattro nuovi decessi legati a coronavirus negli ospedali veneziani, dei quali uno a Jesolo (un 79enne di Portogruaro, morto domenica sera) e tre nell'area di competenza della Ulss 3. Le persone ricoverate in provincia sono 298, delle quali 60 in terapia intensiva: 64 sono all'Angelo di Mestre, 17 al Ss. Giovanni e Paolo di Venezia, 11 a Mirano, 105 a Dolo, 1 a Chioggia, 28 a Villa Salus, 72 a Jesolo. I positivi al tampone sono 1127, mentre le persone in isolamento domiciliare (positivi più loro contatti) sono 4256.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per quanto riguarda il totale della regione Veneto, sempre il 30 marzo sera, i positivi sono 8853 e i cittadini in isolamento domiciliare 19.895. In provincia di Padova i positivi accertati sono 2118 (escluso Vo'), a Treviso 1459, a Verona 2054, a Vicenza 1180, a Belluno 425, a Rovigo 131. Risultano 23 morti in più rispetto al bollettino precedente, mentre sono 436 i dimessi dal 21 febbraio.