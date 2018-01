Acqua alta, il 2017 ha "graziato" Venezia. E' stato anche uno degli anni recenti più freddi

Non che l'acqua alta nel 2017 non abbia fatto capolino in città, ma c'è stato solo 1 evento di marea molto sostenuta con codice di allerta arancio. Si tratta di un valore compreso tra i 110 centimetri e i 140. Il Centro maree del Comune ha tirato le fila dell'anno appena passato, concentrando l'attenzione anche su 3 giornate in cui l'acqua si è presentata decisamente al di sotto dei valori normali, ossia a -50 centimetri sul livello del mare. Il picco più elevato nel 2017 si è registrato il 5 novembre scorso alle 23.50, quando l'acqua ha raggiunto i 127 centimetri. Sono stati invece 69 gli eventi di marea sostenuta, con codice di allerta giallo. Vale a dire con livelli compresi tra 80 e 110 centimetri. In nessun caso, invece, è scattata l'allerta rossa, che si prevede quando l'acqua supera i 140 centimetri.

Anno "tranquillo"

"Il 2017 è stato un anno con un numero poco rilevante di eventi di alta marea - si spiega in una nota - negli ultimi dieci anni, infatti, solamente il 2007 ha fatto registrare così pochi eventi". Siamo di fronte a uno degli anni più "tranquilli" degli ultimi decenni. Le basse maree, solamente tre, tutte registrate nel mese di gennaio, sono state di livello di poco inferiore ai -50cm e sono state causate da una modesta alta pressione, instauratasi sul Belpaese dal 26 al 28 gennaio.

Temperature media più bassa degli ultimi 5 anni

Il livello medio del mare calcolato sull’intero 2017 è risultato di 28 centimetri rispetto allo zero mareografico di Punta della Salute, inferiore di 4 centimetri rispetto a quello del 2016. Uno dei valori più bassi registrati nell’ultimo decennio. Infine, una curiosità: la temperatura dell’aria, misurata dagli strumenti installati in pieno centro storico di Venezia, presenta una media annuale di 15.9 gradi centigradi, la più bassa degli ultimi 5 anni.