I dati aggiornati del 10 aprile sera su contagi e ricoveri

Dal bollettino Covid-19 emesso da Azienda Zero la sera del 10 aprile emergono dati moderatamente positivi: nessun decesso in provincia (uno era stato invece registrato stamattina) e il numero di ricoveri in terapia intensiva ancora in calo: sono 41 negli ospedali veneziani, cioè 4 in meno rispetto al dato precedente. Altri 227 risultano in cura nei reparti "non critici", quindi il totale dei pazienti covid attualmente è 268. Di questi, 40 si trovano all'Angelo di Mestre (13 in terapia intensiva), 18 al SS. Giovanni e Paolo (6), 8 a Mirano (6), 88 a Dolo (10), 1 a Chioggia, 44 a Villa Salus, 1 a San Donà, 48 a Jesolo (6), 10 alla Casa di cura Rizzola di San Donà. Dal 21 febbraio, 218 pazienti sono stati dimessi dagli ospedali veneziani.

Il numero totale dei positivi al tampone in provincia di Venezia è salito a 1795 (+15 rispetto al dato di stamattina), di cui 1221 attualmente positivi, 118 morti e 456 negativizzati. Nel Veneto i tamponi positivi sono 13.459 (+38), di cui 10.592 attualmente positivi, 824 deceduti e 2.043 negativizzati. Le persone in isolamento domiciliare sono 18.567 in tutto il Veneto, 3382 in provincia. Si nota, quindi, che la crescita dei contagi sta rallentando.