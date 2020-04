Gli aggiornamenti sui casi di coronavirus al 27 aprile

Non si registrano nuovi decessi negli ospedali della provincia di Venezia nel bollettino Covid-19 emesso il 27 aprile da Azienda Zero. C'è, però, un lieve aumento dei ricoverati, saliti a 202 (+5 rispetto a ieri), di cui 13 in terapia intensiva: all'Angelo di Mestre sono in cura 21 pazienti-Covid (3 in terapia intensiva), al SS. Giovanni e Paolo di Venezia 6, a Mirano 1, a Dolo 86 (6), a Chioggia 1, a Villa Salus 48, a Jesolo 35 (4). È aumentato (+3) il numero dei decessi complessivi, che comprende le persone morte fuori dagli ospedali, principalmente nelle case di riposo.

I nuovi contagi continuano a essere contenuti, e sempre superati dal numero dei nuovi "guariti", o meglio negativizzati: in provincia il totale dei casi positivi è arrivato a 2366 (+19 rispetto a ieri), di cui 828 attualmente positivi, 196 deceduti e 1342 negativizzati. Per quanto riguarda la regione Veneto, il totale è 17.579 (+108), di cui 8860 attualmente positivi, 1344 deceduti e 7375 negativizzati. Le persone attualmente in isolamento domiciliare sono 8049, di cui 875 in provincia di Venezia.