Pazienti ricoverati e tamponi positivi al coronavirus domenica

Il totale dei casi in Veneto con tampone positivo al coronavirus domenica si attesta a quota 8358, sono 1067 in provincia di Venezia, 36 in più rispetto a sabato pomeriggio. Ci sono nel Veneziano 4261 persone in isolamento domiciliare, il dato più alto fra le province.

Rispetto a sabato Azienda Zero non registra decessi di pazienti nelle strutture veneziane, ci sono oltre 60 persone nelle terapie intensive di Venezia, Mestre, Mirano, Dolo, Villa Salus, San Donà, Jesolo e Chioggia: una in più rispetto a sabato complessivamente. A Mestre, ospedale dell'Angelo, sono 16 i ricoveri in Terapia intensiva, al Civile di Venezia 7, a Mirano 11, al Covid hospital di Dolo 15 e nella stessa struttura dedicata ai pazienti con complicazioni da Covid 19 a Jesolo, sono 14.

La situazione in Veneto in base ai dati di Azienda Zero fa registrare 14 decessi in più rispetto a sabato pomeriggio. Ci sono 258 nuovi contagi in tutta la regione, e 6 persone in più nelle Terapie intensive. Il numero più alto di morti si registra a Verona con 5 persone decedute. In Veneto le persone in Terapia intensiva sono 355 persone e i decessi sono 392 in totale. Ci sono in regione 715 dimessi. Nella notte sono stati registrati 59 nati in Veneto.