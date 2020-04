Zaia: «Capisco le difficoltà dei prefetti, ma abbiamo letto le carte del governo»

«Siamo pronti ad affrontare la sfida della riapertura, coscienti dei rischi. Tutto vincolato dal comitato tecnico scientifico nazionale e nell'interesse della comunità che deve pur vivere, perché le tragedie si sono già manifestate. I governatori chiedono che quello che è apribile sia riavviato, come da nostro documento». Esplicito il governatore del Veneto Luca Zaia nel punto stampa di domenica. «Ho letto le Faq dell'esecutivo che parla di mare e lago: rispettando le distanze, vicino casa, è possibile fare il bagno. Un metro il distanziamento. Quindi da qui a dire che in spiaggia la distanza può essere un metro, anche volendo portarla a due metri, penso si possa affrontare», afferma il governatore esprimendosi sulla ripresa della balneazione. Riguardo ai bambini la Regione sta lavorando a una mappatura del genoma e prelievi del sangue per comprendere la dinamica del contagio. «Stiamo perdendo 50 mila posti di lavoro in Veneto 35 mila dei quali nel comparto turistico», ricorda Zaia.

In base ai dati aggiornati del bollettino di domenica 26 aprile, in Regione Veneto i casi cumulativi di positività attuale al Covid-19 sono 17471, 80 più di ieri. I ricoveri sono 1221, 13 in meno di ieri, in Terapia Intensiva 124, 5 in meno di ieri. Aumentati i decessi: 1071, +18 rispetto al 25 aprile, ma in totale sono decedute 1315 persone. In Veneto sono stati fatti 315 mila tamponi ad oggi, quasi 10 mila più di sabato. I negativizzati sono 6671. Alle 15 di oggi, domenica 26 aprile, prevista la cabina di regia col governo e stasera tavolo con i presidenti delle regioni: «probabilmente si va verso l'apertura di quota parte delle attività da lunedì 27 aprile, il governo penso stia accelerando», dice Zaia.

La fase due, o fase della convivenza, sta prendendo di fatto sempre più corpo, «le riunioni forse porteranno a un dpcm, a notte fonda o in tarda serata o domattina. E sull'ordinanza regionale il governatore presenta una tabella di confronto fra l'ordinanza 42 regionale, le circolari e il dpcm nazionale, affermando che «non è stato fatto nulla in più di quanto già ammesso». Sui cibi d'asporto il governo non ha espresso alcun divieto, tanto che ha ammesso di prelevare alimenti nelle autogrill, ora è prevista la prenotazione obbligatoria, come avviene in Emilia Romagna e nelle Marche. Sui cimiteri esiste una circolare ministeriale che sostiene l'apertura, come del resto avviene per le chiese: vietate le celebrazioni ma non l'accesso ai luoghi di culto. Le fiorire sono aperte dall'ordinanza 42 perché il ministero delle Politiche Agricole dal 18 aprile aveva fatto una circolare per aprirle. Per gli orti il governo dice che è ammessa la coltivazione anche fuori dal Comune; sui lavori boschivi: non c'è alcuna disposizione di blocco del governo. I lavori edilizi minori nel dpcm sono ammessi: lavori impiantistici, le attività di filiera, legittimate anche le opere minori dei cantieri navali, come fanno la Liguria e le Marche. «Non ci siamo inventati nulla. L'ordinanza resta in vigore finché non viene impugnata. Andremo casomai in tribunale con l'avvocatura a spiegare che ci siamo riferiti alle Faq del governo».