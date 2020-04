Ricoveri e decessi da covid-19, i dati aggiornati a questa mattina

Dall'inizio dell'epidemia sono 10.464 i veneti risultati positivi al tampone del covid-19. A fronte di 572 persone morte in ospedale e 784 pazienti negativizzati, sono attualmente 9108 le persone positive in regione, secondo l'ultimo bollettino emesso da Azienda Zero, questa mattina alle 8. Si registrano altri 2 pazienti morto all'ospedale di Jesolo, un 77enne e un 70enne, entrambi di San Donà. In generale, in Veneto, si contano 12 decessi in più.

Contagi in provincia

In provincia di Venezia, ad oggi, ci sono 1113 persone positive, 86 decedute e 122 negativizzate, per un totale di 1321 contagi dall'inizio dell'epidemia. Si contano anche 4409 persone in isolamento in provincia, a fronte di 20.238 in tutta la regione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Pazienti ricoverati

Guardando alla situazione degli ospedali, sono in tutto 283 le persone ricoverate in provincia, 56 delle quali in terapia intensiva al Ss. Giovanni e Paolo di Venezia (7), a Mirano (9) e agli ospedali di Dolo (14), Angelo (14) e Jesolo (12).