Un anno di polizia locale: boom di sequestri di droga ma anche di multe degli autovelox

Le celebrazioni di San Sebastiano, patrono della polizia locale, costituiscono una tradizionale opportunità per tirare le fila dell'anno che si è appena chiuso, individuando i punti salienti dell'attività del Corpo, che nel 2017 ha visto aumentare in maniera esponenziale sequestri di droga e richieste d'intervento alla centrale operativa. Lievita anche il numero di persone arrestate e quello dei venditori abusivi sanzionati o che hanno subito sequestri amministrativi (calano quelli penali invece). Diminuiscono gli incidenti stradali (anche quelli mortali) e i multati per prostituzione, mentre si sviluppano ancora il progetto "Oculus" e la lotta ai falsi documentali. Si dimostra "caldo" il fronte autovelox: anche grazie ai nuovi accertatori le multe per eccesso di velocità sono passate da 117.275 a 165.883.

Nuovi vigili in arrivo

E' stato l'anno dell'entrata in servizio di 70 vigili urbani, cui se ne aggiungeranno altri 40 nel 2018 attraverso il bando pubblicato dall'amministrazione comunale: "Abbiamo aggiunto circa 150 persone al Corpo - ha commentato martedì a margine della cerimonia ufficiale in piazza Ferretto il sindaco Luigi Brugnaro - avanziamo anche con l'idea, di concerto con la Prefettura, di un coordinamento di tutte le polizie locali del territorio metropolitano". Nel rapporto ufficiale sull'attività 2017 il comandante Marco Agostini dà in primis il benvenuto ai nuovi giovani colleghi: "Nonostante i molti congedi, il Corpo ha un organico accresciuto di una cinquantina di unità - ha sottolineato - Nel prossimo futuro, l’avvento di ulteriori nuove giovani leve, unitamente a una più snella riorganizzazione del personale, ci consentirà di essere sempre più presenti e vicini alle esigenze dei cittadini".

Richieste di intervento

Per quanto riguarda le richieste d'intervento alla centrale operativa, si è assistito a un boom di contatti: dalle 26.245 telefonate del 2016, si è passati a 33.137, con un calo anche delle richieste non evase. Il grosso dei contatti sono naturalmente giunti dalla terraferma (19.179), mentre in centro storico sono stati 11.288 (in entrambi i casi si tratta di numeri in aumento).

RICHIESTE DI INTERVENTO AL COTV CENTRO OPERATIVO TELECOMUNICAZIONI E VIDEOSORVEGLIANZA EVASE NON EVASE (PER INTERVENTO ALTRI ORGANI DI POLIZIA, ANNULLAMENTO ISTANZA SEGNALANTE, ECC) 2015 2016 2017 2015 2016 2017 CENTRO STORICO E ISOLE 8.357 9.328 11.288 300 299 278 MESTRE E TERRAFERMA 14.869 16.917 19.179 388 323 236 UNIONE DEL MIRANESE 1.300 ---- UNIONE DEL SANDONATESE 1.107 ---- RICHIESTE DI ALTRI ENTI IMMAGINI VIDEOSORVEGLIANZA 263 --- TOTALI 23.226 26.245 33.137 688 622 514

Polizia giudiziaria

Sul fronte dell'attività di polizia giudiziaria, rispetto al 2016 lievita il numero di persone arrestate (67 rispetto a 44) ma diminuisce in maniera sensibile quello dei denunciati (nel 2015 erano 1.201, nel 2016 1.078 e nel 2017 894).

POLIZIA GIUDIZIARIA 2015 2016 2017 COMUNICAZIONE DI NOTIZIE DI REATO 968 885 799 PERSONE ARRESTATE 55 44 67 PERSONE INDAGATE IN STATO DI LIBERTÀ 1201 1078 894 PERSONE FOTO-SEGNALATE AI SENSI DELL’ART. 349 CPP 177 162 283

Abusivismo

Se nel 2017 sono diminuiti molto i servizi a contrasto dell'abusivismo commerciale (nel 2017 sono stati 974 e nel 2016 invece furono ben 3.075), le sanzioni lievitano (5.298) così come i sequestri amministrativi, che si riportano più o meno ai livelli del 2015. Crollano invece i sequestri di tipo penale, che nel 2016 furono 160 e nel 2017 sono stati solo 29).

ATTIVITA’ CONTROLLO ABUSIVISMO COMMERCIALE ITINERANTE 2015 2016 2017 SERVIZI ANTIABUSIVISMO EFFETTUATI 2.249 3.075 974 VENDITORI SANZIONATI 4.640 4.727 5.298 NOTIZIE DI REATO INVIATE ALL’A.G. AI SENSI DEGLI ARTT. 474 E 648 CPP 176 160 29 SEQUESTRI AMMINISTRATIVI 534 293 447 SEQUESTRI PENALI 176 160 29 ARTICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO PENALE 2.538 2.434 225 ARTICOLI SEQUESTRATI AMMINISTRATIVAMENTE E RINVENUTI 70.152 72.717 68.978 QUINTALI DI MATERIALE DISTRUTTO A SEGUITO DI CONFISCA CA. 50 CA. 50 CA. 50

Prostituzione

La piaga prostituzione, stando ai numeri, sembrerebbe subite un'importante battuta d'arresto nel territorio comunale: nonostante i servizi di controllo siano stati 161 in più rispetto al 2016, le violazioni accertate sono state 283, molte meno rispetto all'anno precedente (furono 508).

CONTRASTO PROSTITUZIONE SU PUBBLICA VIA 2015 2016 2017 SERVIZI ESPLETATI 56 199 360 VIOLAZIONI ACCERTATE 343 508 283

Progetto "Oculus"

Continua e anzi si sviluppa il programma di rigenerazione urbana "Oculus", che ha l'obiettivo di sgomberare e mettere in sicurezza luoghi di degrado. Sono aumentati i controlli e i sopralluoghi, e di conseguenza sono lievitati anche gli sgomberi e i senza fissa dimora identificati o denunciati.

PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA “OCULUS” 2015 2016 2017 SITI OGGETTO DI SOPRALLUOGO 88 106 121 OPERAZIONI DI SGOMBERO E BONIFICA 25 30 35 SOGGETTI SENZA FISSA DIMORA IDENTIFICATI / DEFERITI ALL’A.G. 49 57 61

Lotta agli stupefacenti

Un forte impulso, grazie anche ai nuovi arrivati, è stato dato alle attività finalizzate al contrasto di sostenze stupefacenti. Aumentano i controlli e di pari passo sono aumentati anche gli arresti e le denunce (53). Sono stati 20 i pusher finiti in manette e 31 gli spacciatori denunciati (tutti numeri che appaiono in crescita), ma ciò che ha avuto un'esplosione è stata la quantità di stupefacenti sequestrati (negli ultimi 12 mesi 28.808,06 grammi contro i 5.131,25 del 2016). Impietoso il confronto rispetto al 2015, quando vennero scovati 527 grammi di droga. La parte del leone la fa la marijuana, invece diminuisce il consumo di hashish. Su anche cocaina e quell'eroina che sembra aver ripreso piede nel mercato mestrino, anche con episodi tragici.

ATTIVITÀ FINALIZZATA AL CONTRASTO SOSTANZE STUPEFACENTI 2015 2016 2017 SOGGETTI TRATTI IN ARRESTO / DENUNCIATI A P.L. / TRATTI IN CUSTODIA CAUTELARE 21 36 53 SOGGETTI TRATTI IN ARRESTO PER SPACCIO 5 10 20 SOGGETTI DENUNCIATI A PIEDE LIBERO 14 24 31 SOGGETTI COLLOCATI IN CUSTODIA CAUTELARE 2 2 2 MISURE CAUTELARI NON CUSTODIALI 3 4 2 OBBLIGO DI PRESENTAZIONE ALLA P. G. 0 1 2 DIVIETI DI DIMORA 2 3 0 ARRESTI DOMICILIARI 1 0 0 ASSUNTORI SEGNALATI IN PREFETTURA 28 59 72 EROINA (GRAMMI) 83 516,30 1.817,32 COCAINA (GRAMMI) 9 35,56 93,43 HASHISH (GRAMMI) 62 964,90 427,86 MARIJUANA (GRAMMI) 373 3.610,39 26.469,49 ANFETAMINA (GRAMMI) 0 3,3 0 ECSTASY (GRAMMI) 0 0,8 0 TOTALE PESO SOSTANZE SEQUESTRATE (GRAMMI) 527 5.131,25 28.808,06

Le unità cinofile

Non solo fiuto degli uomini del Nucleo di polizia giudiziaria, ma anche l'infallibile olfatto delle unità cinofile del Corpo, Kuma e Luna, che tra parco Bissuola e quartiere Piave hanno setacciato in lungo e in largo strade e aree verdi. Aumentano le ore di impiego e, in modo esponenziale, lievitano anche i servizi svolti (233 rispetto a 149). Il loro utilizzo permette effettivamente di togliere la droga ai pusher, costretti a riapprovvigionarsi di "roba".

ATTIVITÀ UNITÀ CINOFILA 2015 2016 2017 SERVIZI SVOLTI DALL’UNITÀ CINOFILA 16 149 233 ORE DI IMPIEGO 51 894 1.427

Attività antiborseggio

Continua a mantenersi "stabile" la minaccia borseggiatrici, soprattutto sul centro storico. Per contrastarla servono soprattutto servizi in borghese, che hanno permesso di cogliere n flagrante 32 manoleste, numero uguale a coloro che sono state invece denunciate. Numeri che nel corso degli ultimi 3 anni si mantengono più o meno stabili e che stano a indicare come sia una piaga difficile da estirpare in luoghi di forte afflusso come la stazione di Venezia Santa Lucia o l'area di Rialto.

ATTIVITÀ ANTIBORSEGGIO 2015 2016 2017 SOGGETTI TRATTI IN ARRESTO /DENUNCIATI A P. L. / TRATTI IN CUSTODIA CAUTELARE 74 49 68 BORSEGGIO / SOGGETTI ARRESTATI 37 24 32 BORSEGGIO / SOGGETTI POSTI IN CUSTODIA CAUTELARE 6 6 4 BORSEGGIO / SOGGETTI DENUNCIATI A PIEDE LIBERO 31 19 32 ALTRE MISURE CAUTELARI NON CUSTODIALI 7 12 9 DIVIETI DI DIMORA 5 9 7 OBBLIGHI DI DIMORA 1 2 2

Falsi documentali

Una delle "eccellenze" del Corpo, tanto che non di rado alcuni agenti vengono invitati a corsi di formazione in altri Comuni per spiegare tecniche e strategie, è l'attività a contrasto dei falsi documentali. Il 2017 è stato un anno "d'oro" da questo punto di vista, dato che i controlli tecnici sono più che raddoppiati (640 contro 229). Stesso trend anche per le perizie delegate dalla Procura della Repubblica.

FALSI DOCUMENTALI ATTIVITÀ TECNICHE COMPLESSIVE --- --- 1.085 NUMERO CONTROLLI TECNICI DOCUMENTI DI LABORATORIO FALSI DOCUMENTALI 220 229 640 NUMERO DOCUMENTI FALSI OGGETTO DI SEQUESTRO 39 40 0 NUMERO PERIZIE DELEGATE DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA 222 254 445

Incidenti stradali

Come sempre in trincea gli agenti del Reparto motorizzato, che hanno rilevato 8 incidenti mortali a fronte dei 10 del 2016. Cala anche il numero dei feriti (559 contro 605), stabili gli schianti con solo danni (501 contro 497). In totale, dunque, i sinistri sono stati 44 in meno rispetto al 2016.

INCIDENTI STRADALI RILEVATI NEL TERRITORIO COMUNALE DI VENEZIA 2015 2016 2017 NUMERO INCIDENTI MORTALI 11 10 8 NUMERO INCIDENTI CON LESIONI 572 605 559 NUMERO INCIDENTI CON SOLI DANNI 444 497 501 TOTALE 1.027 1.112 1.068 NUMERO PERSONE FERITE 780 811 791 NUMERO PERSONE DECEDUTE 12 10 8

Multe e autovelox

Un dato d'interesse è costituito dalle violazioni rilevate con strumentazione elettronica, visto che a Mestre sono spuntati negli ultimi mesi quattro nuovi autovelox, tra via Martiri e via della Libertà. Non è dato sapere se sia "merito" delle nuove strumentazioni, ma le multe per eccesso di velocità rilevate grazie all'occhio elettronico sono passate da 117.275 a 165.883, un bel balzo in avanti. Al contrario diminuiscono le multe per l'ingresso in ztl (molte sono state rimosse dal Comune) e le violazioni accertate con i T-red. In ogni caso le multe sono state 338.376 per una riscossione di 12.961.111 euro, 2 milioni in più rispetto al 2016.

ATTIVITA SANZIONATORIA CODICE DELLA STRADA 2015 2016 2017 NUMERO VERBALI * 234.275 252.784 306.312 NUMERO VERBALI ACCERTATI NEI COMUNI IN CONVENZIONE (MARCON E POLIZIA PROVINCIALE) 7.170 737 32.064 TOTALE COMPLESSIVO VERBALI 241.445 253.521 338.376 SOMME RISCOSSE (IN EURO) 9.769.385 10.737.292 12.961.111

VIOLAZIONI RILEVATE CON STRUMENTAZIONE ELETTRONICA 2015 2016 2017 SUPERAMENTO LIMITI DI VELOCITÀ 102.617 117.275 165.883 TRANSITO IN ZONE DI TRAFFICO LIMITATO 63.937 54.483 43.398 VIOLAZIONI IMPIANTI SEMAFORICI 11.057 11.139 9.544

Contrasto al moto ondoso

Si mantengono stabili le multe in laguna, settore che invece nel 2016 praticamente raddoppio i livelli di contravvenzioni rispetto al 2015. In questi mesi il sindaco Luigi Brugnaro ha rinnovato più volte l'operazione "Onda zero" per migliorare i livelli di sicurezza della navigazione.

VIOLAZIONI ACCERTATE PER CONTRASTO AL MOTO ONDOSO E CONTROLLO TRAFFICO ACQUEO 2015 2016 2017 A CARICO DI IMBARCAZIONI PER IL TRASPORTO DI PERSONE 1.114 2.286 2.306 A CARICO DI IMBARCAZIONI ADIBITE PER IL TRASPORTO DI COSE 658 1.086 1.029 A CARICO DI UNITÀ DA DIPORTO 1.783 2.956 2.878 ALTRO 289 156 57 TOTALE VIOLAZIONI ACCERTATE 3.844 6.484 6.270 PER INOSSERVANZA NORME CODICE E LEGGI DELLA NAVIGAZIONE 411 784 671 PER INOSSERVANZA L.R. 63/93 125 134 170 PER INOSSERVANZA REGOLAMENTI COMUNALI 1.491 2.369 2.272 PER INOSSERVANZA ORDINANZE COMUNALI 1.085 1.157 1.403 PER IL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI VELOCITÀ 671 2.003 1.731 ACCERTATE DALLA BASE OPERATIVA ARGOS 1.107 1.441 1.420 PER VIOLAZIONI ALLA ZTL LAGUNARE 828 681 1.395 SEQUESTRI, FINALIZZATI ALLA CONFISCA, AI SENSI DELLA LR 63/93 4 6 3 SEQUESTRI AMMINISTRATIVI 2 1 2

Imposta di soggiorno

In fatto di lotta all'evasione dell'imposta di soggiorno, infine, i controlli sono raddoppiati (3.153 contro 1.547) ma il numero di segnalazioni da parte della Direzione tributi del Comune e della guardia di finanza si è mantenuto stabile.