Il lungo esodo dalla laguna: dal 2000 in poi a Venezia mille residenti in meno all'anno

I conti sono semplici: mille in meno all'anno. Almeno dal 2000 al 2017, poi si vedrà. Perché l'amministrazione comunale e le altre realtà che caratterizzano il centro storico di Venezia (comprese diverse associazioni di cittadini) sono consapevoli che il problema dello spopolamento del centro storico di Venezia c'è e per ora non si è arrestato. Servono dei correttivi e servono subito, nella consapevolezza che, come ha sottolineato di recente anche il sindaco Luigi Brugnaro, "l'inversione di tendenza non potrà che essere lenta". Giovedì è stato presentato in I commissione, dal Servizio di statistica e ricerca del Comune, il rapporto sulle dinamiche demografiche 2017: “Sono dati in media con quelli nazionali - ha dichiarato l'assessore comunale, Paola Mar, presentando i numeri - l'amministrazione sta lavorando per attrarre nuovi giovani e nuove famiglie”.

Le diverse tendenze

Come noto, le diverse conformazioni della città si contraddistinguono per tendenze completamente differenti. Dal 2000 in poi, per esempio, in terraferma i residenti (non sono stati tenuti in considerazione i domiciliati) sono aumentati di 3mila unità, mentre in centro storico sono diminuiti di 17mila. Può poco in ottica di inversione di trend il +600 fatto registare dal litorale. A pesare è il rapporto tra mortalità e natalità, che è più negativo anche rispetto al territorio della città metropolitana: nel 2017 sono nati 1.656 bambini "residenti" e sono morte 3.486 persone, con un tasso di natalità di 6,3 nati e 13,3 morti ogni mille abitanti. Uno scenario che viene mitigato, ma non è sufficiente, dal tasso migratorio, secondo cui nel 2017 sono arrivati in città 6.886 nuovi residenti, a fronte di un "esodo" di 5.640.

Aumentano i residenti in terraferma

I trasferimenti all'interno del territorio comunale vedono calare i residenti in centro storico e aumentare quelli in terraferma, dove il tasso di popolazione straniera (36.048, il 13,8%) si attesta su livelli paragonabili alle altre grandi città italiane. Sul podio delle nazionalità più rappresentate in città ci sono il Bangladesh (16,4% sul totale degli stranieri), la Romania (15,5%) e la Moldavia (12,4%). Oltre a queste sono presenti altre 138 diverse nazionalità dislocate in modo decisamente eterogeneo sul territorio: il 22,89% degli stranieri risiede a Marghera, il 17,94 a Mestre, il 13,54 a Chirignago-Zelarino, il 10,11 a Favaro Veneto, il 7,74 nel centro storico e Isole e il 6,21% nel litorale.

Undicesima città italiana per residenti

A livello generale, il capoluogo lagunare risulta l'undicesima città del Belpaese come numero di residenti (261.321), 584 in meno rispetto allo scorso anno. In linea con i trend delle principali realtà italiane. "Il dato di decrescita complessivo nel 2017 si è ridimensionato rispetto al 2016 - fa sapere il Comune in una nota - rispettivamente -2,2 ogni 1.000 abitanti contro -5,5%". Ma i numeri che emergono dal report presentato dall'assessore Paola Mar e dal Servizio Statistica e Ricerca del Comune giovedì mattina in I Commissione consiliare raccontano uno spaccato dal quale emergono molti altri dati interessanti: in Terraferma la diminuzione di popolazione dovuta a cause naturali è più che compensata dai fenomeni migratori, mentre nel centro storico e nelle isole la crescita naturale non solo non è in grado di compensare il tasso di migratorietà, ma è la causa principale della diminuzione della popolazione residente. Situazione simile a quella del Litorale.

L'età media

Statistiche che diventano ancora più significative analizzando l’età media della popolazione residente che si attesta sui 47,9 anni a livello complessivo arrivando ad avvicinarsi ai 50 anni nel Centro Storico, Isole e Litorale. I più “giovani”, con un’età media di 46,2 anni, risiedono a Marghera, mentre se si analizza il dato relativo ai soli stranieri emerge che l’età media più bassa si ha tra chi abita a Favaro con 32,4 anni. Ancora più esplicito è il rapporto tra vecchie e nuove generazioni che dimostra come per ogni giovane fino a 14 anni ci sono 2,4 persone che hanno più di 64 anni: un valore che supera il 3 in molte aree del Comune se si considera solamente la popolazione italiana.

Le famiglie

Altro numero significativo è quello legato alle famiglie: a Venezia ne risiedono 128.218. Il 44,6% di queste è composto da una sola persona con una punta massima del 50,5% del Centro Storico e Isole e una minima a Favaro (37,4%). In totale 57.204 persone vivono sole, 34.478 sono le famiglie composte da due componenti, 19.517 quelle composte da tre, 15.868 da quattro o cinque e 1.151 quelle che contano più di 5 persone. Il numero medio di componenti per famiglia è pari a 2,02 persone nel 2017, valore analogo al 2016 e superiore a quello di altre grandi città italiane come Torino e Firenze (2,00), Genova (1,96), Bologna (1,87) e Milano (1,83).