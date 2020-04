Sicurezza: 74 mila controlli in più della settimana precedente

Dal monitoraggio dei servizi di controllo relativo alle misure per il contenimento del coronavirus, secondo i dati del dipartimento della pubblica sicurezza, dal 10 marzo al 15 aprile sono state controllate in Veneto 334.280 persone: 10.640 quelle sanzionate, 6.076 denunciate, per un totale di 16.716. Le persone denunciate per reati sono state 509. Gli esercizi commerciali controllati sono 235.548, 329 dei quali sanzionati o denunciati, 27 quelli chiusi. A Venezia sono state controllate 73.294 persone, sempre al 15 aprile, 3.445 quelle sanzionate e denunciate. Le attività produttive verificate sono state 100.700, 32 quelle sanzionate e 26 quelle denunciate.

Le multe. Il 25 aprile

Tre le persone denunciate per inosservanza del divieto di uscire perché in quarantena e positive al Covid, nell'ultima settimana, dice il sottosegretario all'Interno Achille Variati. Uno in provincia di Vicenza e 2 nel Trevigiano. Nell'ultima settimana sono stati controllati 50 mila negozi veneti; i sanzionati sono pochissimi, meno dell'uno per mille. «Sappiamo che i Comuni sono in difficoltà per le mancate entrate dalle multe, non c'è insensibilità alla questione - spiega Variati -. Il ministro Gualtieri ha detto che il governo darà un importo significativo ai Comuni con un tavolo che stabilirà i bisogni per sostituire le entrate venute a mancare». E si parla del 25 aprile. Al di là delle polemiche, spiega il sottosegretario, «mai in un momento come questo riteniamo importante celebrare la festa della Liberazione. A rappresentare i cittadini in questa circostanza non potranno che essere i sindaci, i quali deporranno corone ai monumenti dei caduti, su indicazione del presidente del Consiglio dei ministri».