Ricoveri e contagi: il bollettino del 18 aprile

Continua a migliorare, stando al bollettino emesso da Azienda Zero il 18 aprile, il dato sui ricoveri in terapia intensiva per coronavirus: al momento sono 26 negli ospedali veneziani, 4 in meno di ieri. Sommandoli ai pazienti in area non critica (211, cifra stabile rispetto a ieri) si arriva a 237 ricoverati nelle strutture ospedaliere veneziane. Nessun decesso è stato registrato in provincia, mentre i dimessi salgono a 276 (+9). I pazienti sono così distribuiti: 34 all'Angelo di Mestre (8 in terapia intensiva), 10 al SS. Giovanni e Paolo (4), 4 a Mirano (4), 84 a Dolo (6), 52 a Villa Salus, 1 a San Donà di Piave, 38 a Jesolo (4) e 10 alla Casa di cura Rizzola di San Donà.

Per quanto riguarda i contagi, in provincia di Venezia siamo arrivati a quota 2116 positivi al tampone (+20), di cui 1125 attualmente positivi, 153 deceduti e 838 negativizzati. Nell'intera regione Veneto, invece, il dato è di 15.692 positivi (+318), di cui 10.444 attualmente positivi, 1059 deceduti e 4189 negativizzati. Al momento 12.723 persone si trovano in isolamento domiciliare, tra positivi e loro contatti.

