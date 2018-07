L'economia del Veneziano è ripartita: export, turismo e imprese straniere trainano la ripresa

Terzo anniversario dalla nascita della Camera di Commercio Venezia e Rovigo Delta Lagunare. Giovedì, nella sede di via Forte Marghera a Mestre, sono stati presentati i dati economici dell’ultimo “Cruscotto Delta Lagunare”, pubblicazione elaborata dall’Ufficio Comunicazione Statistica dell’ente, che monitora i principali indicatori congiunturali del territorio relativi alla struttura produttiva e al movimento anagrafico delle imprese. "Generale la ripresa: trainanti l'export, le imprese straniere e il turismo".

“Sono stati tre anni pieni di sfide per l’ente, in cui oltre ai tagli e ai cambiamenti imposti dalla riforma del sistema camerale abbiamo dovuto fronteggiare insieme alle nostre imprese, la contrazione di settori chiave come il manifatturiero e l’artigianato – dichiara Roberto Crosta, segretario generale Cciaa Delta Lagunare –. In questi tre anni abbiamo lavorato sulle nostre capacità di resilienza, innovando i nostri servizi, riorganizzando la struttura e efficientando la gestione dell’ente. Capacità su cui anche il sistema produttivo locale sta costruendo la sua cauta ripresa. A Venezia le localizzazioni di imprese nell’area sono stabili e i numeri del mercato del lavoro ritornano a crescere insieme a quelli del commercio estero e del turismo”.

L'export accelera

I numeri di Venezia evidenziano di fatti una generale ripresa dell’economia nell’area metropolitana con 89.956 imprese attive (+0,5%), mentre diminuiscono le imprese giovanili -4,4%, e si registra una crescita delle imprese straniere +4,2%. Notizie confortanti arrivano dal commercio con l’estero, grazie a una ripresa delle importazioni (+13%) e un’accelerazione delle esportazioni (+3,6%) su tutta l’area delta lagunare, insieme a un +7,9% di arrivi turistici e un +7,3% di presenze. Anche i dati relativi al mercato del lavoro sono di segno positivo, con la diminuzione dei tassi di disoccupazione e un saldo positivo tra assunzioni e cessazioni.

Ambiente

“È confortante notare come tra le imprese stia crescendo l’attenzione per l’ambiente e modelli di produzione sostenibili, così come l’interesse per la digitalizzazione - spiega Andrea Favaretto, Centro Studi Sintesi -. Quello di cui le aziende sentono necessità è senz’altro il sostegno agli investimenti, tutte denunciano l’impellente necessità di formazione e informazione su temi che sentono di estrema rilevanza, ma in molti casi ancora molto lontano. In termini di digitalizzazione e di accesso alle nuove tecnologie è stato più volte denunciato il perdurare del dislivello tra istruzione ricevuta da chi entra nel mercato del lavoro, e richiesta di competenze da parte delle imprese. C’è la consapevolezza di un gap da colmare e la richiesta è pressante.”

Formazione

Un gap sul quale la Camera di Commercio ha stanziato per l’anno 2018 circa 2 milioni di risorse a favore di progetti trasversali sui temi della trasformazione digitale, l’alternanza scuola lavoro, l’internazionalizzazione e la riqualificazione dei distretti urbani. Insieme al sostegno economico l’ente assisterà gli imprenditori attraverso i Punti d’Impresa Digitale dedicati alla diffusione della cultura e anche della pratica del digitale delle micro e piccole medie imprese, in sinergia con le associazioni di categoria.

Proposte progettuali

Tre degli otto bandi previsti per quest’anno scadono il 31 luglio, data entro cui associazioni e privati potranno presentare proposte progettuali per la realizzazione di servizi e attività in convenzione con l’ente camerale a scelta tra: riqualificazione urbana e rigenerazione dei distretti urbani; azioni di incoming per l’internazionalizzazione delle produzioni manifatturiere; istituzione di sportelli decentrati (Punto impresa digitale). Entro l’autunno le imprese potranno inoltre partecipare ai bandi per la richiesta di voucher a favore di percorsi di alternanza scuola lavoro, e per l’introduzione delle nuove tecnologie digitali all’interno dell’azienda.