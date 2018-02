Non è un volontariato per giovani: "Solo l'1,5% dei presidenti a Venezia ha meno di 30 anni"

Sempre meno giovani volontari, pochissimi coloro che si ritrovano ai vertici delle associazioni. Se a livello regionale la media è già poco incoraggiante, con solo il 4% di associazioni guidate da under 30, nel Veneziano la percentuale si riduce drasticamente. Secondo i dati del Csv (Centro di servizio del volontariato) di Venezia, infatti, solo l'1,5% dei presidenti delle associazioni del territorio metropolitano ha meno di 30 anni, il 3% se si alza la soglia agli under 35.

Giovani fondamentali per il futuro dell'associazionismo

Un dato che non può che preoccupare: la presenza di giovani alla guida delle realtà di volontariato è infatti fondamentale per attirare le nuove generazioni e spingerle ad avvicinarsi alle attività delle associazioni. Qualche nuova realtà giovanile sta nascendo, dedicata in particolare all'organizzazione di iniziative culturali e al tempo stesso solidali, ma il volontariato resta un mondo sorretto da over 50 e soprattutto da pensionati, che dedicano all'altruismo parte del loro tempo libero.

Cresce la presenza femminile

Tra le 206 associazioni veneziane analizzate dal Centro di servizio del volontariato, sono solo 6 quelle a prerogativa giovanile, guidate da under 35. Solo 3, in tutto, i presidenti non ancora 30enni. Cresce invece la presenza femminile tra coloro che sono alla guida di realtà associative: 75 tra queste sono guidate da donne e 201 da uomini (4 donne e 2 uomini, invece, tra i presidenti under 35).

Collaborazione con le università

Ma se le realtà di volontariato sono spesso sostitutive o almeno parte integrante dei servizi sanitari, sociali o culturali garantiti dallo Stato o dagli enti locali (come nel caso, per esempio, della raccolta del sangue o del trasporto e accompagnamento di persone invalide), diventa fondamentale per le associazioni riuscire a coinvolgere le nuove generazioni. Motivo per cui il Csv di Venezia ha avviato diverse progettualità in condivisione con le università veneziane, luogo ritenuto adatto per intercettare e formare i futuri volontari, anche in virtù delle novità introdotte con la riforma del terzo settore, che richiede sempre più competenze manageriali. "L'attività di volontariato, anche solo per poche ore, fa del bene non solo al destinatario del servizio ma anche al volontario stesso - commenta il presidente del Csv di Venezia, Giorgio Brunello -. Dedicarsi al volontariato in attesa di trovare un'occupazione, per esempio, migliora le competenze che sono poi spendibili in fase di selezione o di colloquio di lavoro".

Il 17% delle persone si dedica al volontariato

Lo stesso Roberto Vecchioni, ospite della festa del Csv Veneto, aveva lanciato un appello ai giovani, invitandoli a "darsi una strizzata all’anima" e ricordando loro che il volontariato rappresenta un’eccezione non solo al menefreghismo, ma soprattutto alla noia. Secondo la direttrice del Csv di Venezia, Ketty Poles, "in un territorio come il nostro, in cui il 17% delle persone si dedica ad attività gratuite in associazioni di volontariato - un dato superiore alla media italiana, ferma al 10,7% -, uno degli obiettivi del mondo della solidarietà deve essere quello di ricominciare ad attirare i giovani. Compito nostro è offrire loro l'opportunità di avvicinarsi a questo mondo e trovare un'associazione adatta che possa soddisfare le proprie aspirazioni e sensibilità". In questo senso nella sezione “dimmi chi sei” del sito internet (www.csvvenezia.it) il Csv raccoglie tutte le disponibilità, offrendo agli aspiranti volontari le indicazioni necessarie per individuare l'associazione cui rivolgersi. Un'importante opportunità, per esempio, è quella offerta ogni anno dal servizio civile universale, su cui il Csv di Venezia fa da sempre attività di promozione e informazione.