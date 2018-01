"I numeri ci danno ragione: Jesolo Christmas Village un successo. Ora alzeremo il tiro"

I numeri certificano quello che secondo l'amministrazione comunale è un "successo per una meta turistica d'eccellenza, anche a Natale". Lunedì mattina sono stati presentati i dati d'affluenza del villaggio di Natale che ha caratterizzato Jesolo durante le Feste: 220mila le presenze totali cui si aggiungono oltre 10mila al Paese di cioccolato. "Il successo della scorsa edizione è stato bissato e i numeri sono stati incrementati - si legge in una nota - le persone sono venute non solo dal Veneto, ma anche dalla Lombardia orientale, dal nord dell'Emilia Romagna, dal Friuli, dalla Carinzia e dalla Baviera".

Benefici per le strutture ricettive

Presenze che hanno contribuito a riempire le strutture ricettive aperte. “Il successo dei due grandi appuntamenti del Natale - ha commentato il sindaco Valerio Zoggia - conferma la bontà della scommessa che abbiamo fatto assieme agli organizzatori di Xmas Eventi. La grande presenza di turisti in città, con le 230mila presenze complessive di quest’anno, ci fanno ben sperare per il prossimo Natale. La nostra intenzione è quella di replicare le esperienze per le festività del 2018, cercando anche di migliorare l’offerta degli espositori, e prolungando lo Jesolo Christmas Village fino a piazza Aurora, senza però aumentare troppo il numero delle casette rendendo così antieconomica la partecipazione. Su questa proposta e sulla sua fattibilità discuteremo sicuramente con l’organizzatore Federico Alberizzi”.

Gli altri eventi

Un afflusso di persone che ha portato beneficio a tutto il territorio: "Qui a Jesolo non hanno visitato solo Jesolo Christmas Village e il Paese di Cioccolato, ma anche gli altri eventi in programma sul territorio - dichiaira l'assessore al Turismo, Flavia Pastò - penso a Sand Nativity e alla mostra Antico Egitto, che stanno facendo segnare numeri altrettanto validi".

Espositori

Riscontri positivi li ha ricevuti l’organizzazione dagli espositori, 58 in tutto, che hanno registrato ottimi risultati, non solo nel food, al punto che si sono già raccolte 40 adesioni per la prossima edizione. In particolare, dei 58 espositori, il settore cibo ha rappresentato il 62% degli introiti, con 22 casette di somministrazione, 14 di cibo confezionato. Sono state 22 invece le casette di oggettistica natalizia. Proporzioni che rispecchiano la vocazione alla ristorazione di Jesolo e di poco superiori a quanto presente in altri mercatini, dove il food, rappresenta sempre percentuali superiori al 50%. "Si sottolinea che di tutti gli espositori 28 erano di Jesolo", si specifica nella nota.

Eventi a Jesolo Paese

Per quanto riguarda il Paese del Cioccolato, nei quattro weekend si sono registrate oltre 10 mila presenze. L’investimento per il Comune è stato di 120 mila euro per il Villaggio e 30 mila per ampliare la struttura e realizzare il Paese del cioccolato, un’operazione, quest’ultima, che è andata in perdita per 10 mila euro ma che ha raggiunto l’obiettivo di valorizzare Jesolo Paese: "Questa amministrazione l'ha fortemente voluto e concordato con l’organizzazione di Xmas Eventi per dare opportunità anche al centro storico - ha dichiarato l'assessore al Commercio, Alessandro Perazzolo - Con una spesa di 16mila euro, più altri 2mila per gli eventi dell’Epifania, della Festa per Amatrice e di un prossimo evento in programma per il Carnevale, siamo riusciti a dare respiro anche a questa zona della città. Grandissimo successo l’esperienza della Cioccoteca, dove tutti gli appuntamenti, dagli show cooking alle letture ai laboratori, hanno sempre registrato il tutto esaurito già molti giorni prima di ogni evento. E questo nonostante l’iniziativa sia stata organizzata in tempi molto brevi. Iniziando con l’organizzazione già nei primi mesi del 2018, sarà possibile proporre una ancora maggiore qualità sia negli eventi che negli espositori. In particolare, per l'anno prossimo si punterà al coinvolgimento di quante più possibili pasticcerie di Jesolo".

"Gioco di squadra"

“Sessantamila euro sono stati investiti dall’organizzazione per la comunicazione, a partire dai mesi estivi, allo scopo di portare a Jesolo più persone possibili - ha spiegato Federico Alberizzi, project manager di Xmas Eventi -. Si è data risposta a tutte le richieste dell’amministrazione, tra cui quelle relative alla sicurezza, a un numero maggiore di casette, a migliori allestimenti, a decine di metri in più di moquette per valorizzare gli esercizi commerciali della zona. Si è curata inoltre l’animazione nelle scuole elementari locali e, per il Paese di cioccolato, una concreta collaborazione con l’Istituto superiore Cornaro, che per l'anno prossimo si intende potenziare”.