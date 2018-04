Richiedenti asilo, a Conetta presenze in picchiata. Boffi: "Problema ridimensionato"

Le linee dei grafici mostrano tutte una tendenza al ribasso, denotando una generale diminuzione della presenza di migranti in territorio veneziano. Se poi si concentra l'attenzione sulla situazione dell'ex base Nato di Conetta, la linea va in picchiata: dal picco di presenze (1407 nel luglio scorso) si è giunti a 555 ospitati ad aprile 2018. Quasi un migliaio i richiedenti asilo in meno, a fronte di una diminuzione degli sbarchi sulle coste del Meridione e a una maggiore capienza delle altre strutture sul territorio.

I dati metropolitani

Ad oggi, infatti, i richiedenti asilo presenti nel territorio metropolitano lagunare sono 1857, di conseguenza 1.302 trovano alloggio in altre strutture. Nel 2017 questo numero era leggermente inferiore (1126), con una popolazione di Conetta che però raggiungeva le 1407 unità. I conti sono presto fatti: ad aprile 2018 nel Veneziano si trovano 676 migranti in meno rispetto a 12 mesi prima.

Le presenze di richiedenti asilo nel Veneziano

C'è chi "punta" a Conetta

A Conetta, inoltre, la situazione è in divenire, con 4 o 5 realtà che avrebbero presentato progetti per la futura gestione del campo, partecipando al bando pubblico pubblicato dalla Prefettura. Una novità rispetto agli scorsi anni. A marzo 2018 erano 1931 i migranti ospitati nella città metropolitana di Venezia (nel dato sono esclusi coloro che aderiscono allo Sprar), nel luglio scorso si era arrivati a 2.533 persone. "Questo era il problema più grave quando sono arrivato, ma ora si è molto ridotto - ha dichiarato il prefetto Carlo Boffi, che andrà in pensione tra pochi giorni - spero per il mio successore che si riveli meno impegnativo".

Le presenze a Conetta