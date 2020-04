Case di riposo, ecco i primi dati sui contagi. I numeri di tutte le Ulss

Primi dati sui contagi nelle case di riposo e strutture di accoglienza in Veneto. Sono stati diffusi dall'assessore alla Sanità Manuela Lanzarin oggi, martedì 14 aprile, a Marghera. Su 370 residenze venete totali sono stati già resi noti i numeri dei positivi di 302. Esaminato il 74% degli ospiti, quindi 24.604 su 33.311. Di questi è risultato positivo il 6%, cioè 1857 persone.

Test e tamponi

Sono stati fatti sia tamponi che test rapidi, precisa Lanzarin. Quando il risultato del tampone è stato positivo o dubbio, si è proceduto a effettuare il tampone di conferma che ha dato il risultato accertato. Quindi il dato 1857 è riferito all'esito del tampone.

Operatori e indice di mortalità

Fra gli operatori, dipendenti e non (riferito ai lavoratori di tutti gli altri servizi, come cucine, pulitrici ecc.), in tutto 30.501 persone, il tampone è stato fatto sul 70% del totale, cioè su 24.281 persone, che è risultato in questo caso positivo al 3%: si tratta di 920 persone in tutta la Regione. Successivamente verranno esaminati ospiti e lavoratori delle strutture per disabili e strutture di salute mentale. I dati sono dettagliati per Ulss. L'indice di mortalità nelle case di riposo, in Veneto, è al 15,7%, nella fascia di età 80-89 anni, mentre quello nazionale è stato calcolato al 31,3%.

I dati di tutte le Ulss

Ulss3 e Ulss4

Le case di riposo coinvolte nel caso dell'azienda Ulss3 sono state 31, per un totale di 3479 ospiti. Su essi sono stati effettuati 1182 test rapidi e 2297 tamponi. I positivi al Covid risultano 315, il 9%, 34 di loro sono stati ricoverati; 29 i deceduti dal 20 febbraio a ieri, lunedì 13 aprile. Per quanto riguarda gli operatori delle case di riposo invece, 3560 il numero totale all'interno dell'area Ulss3, su 1160 di loro è stato effettuato il test rapido, e su 2226 il tampone. Gli operatori positivi al coronavirus sono risultati 137, il 4% del totale.

In area Ulss4 invece le strutture coinvolte sono state 13, 1193 ospiti in totale. Su di loro 900 hanno effettuato il test rapido e 550 il tampone: 28 sono risultati contagiati da Covid-19, nessun ricoverato. I deceduti dal 20 febbraio nelle case di riposo dell'area Ulss4 risultano 9, il 2% del totale degli ospiti delle residenze per anziani del territorio di competenza Ulss4. Fra gli operatori, in tutto 1074, 647 sono stati sottoposti a test rapido, 475 a tampone, 18 i contagi, pari anche in questo caso al 2%.

