Minori non vaccinati, Veneziano maglia rosa in regione: "Pesano sensibilizzazione e impegno"

Le percentuali sono inferiori rispetto al resto della regione, ma il fenomeno c'è e si "vede". In giorni in cui il tema no vax ha riconquistato le prime pagine dei quotidiani, vista la scadenza indicata dalla legge 119 che introduce l'obbligo vaccinale nella scuola dell'obbligo, la Regione Veneto ha monitorato la situazione rendicontando quanti minorenni alla data del 3 maggio scorso non erano ancora in regola con l'iter sanitario. Ciò non vuol dire che non saranno mai vaccinati: tra loro c'è anche chi ha già preso almeno un appuntamento con l'azienda sanitaria locale.

I dati

Tant'è. Se in totale in Veneto sono 85.676 i ragazzi da 0 a 16 anni non in regola (22.311 sono in età prescolastica), tra l'azienda sanitaria "Serenissima" e quella del Veneto orientale, che hanno competenza sull'intero territorio metropolitano veneziano, sono 10.998 coloro che devono ancora ultimare l'iter, tra cui 3.032 bambini tra 0 e 6 anni. Numeri inferiori rispetto alle altre aziende sanitarie venete, dove il Padovano, il Veronese e il Vicentino sembrano fare la parte del leone.

Veneziano maglia rosa

Sul totale dei casi veneziani presi in esame, il 6,9% non si trova in regola (ma in territorio scaligero e vicentino ci sono punte del 12,1% per esempio). Tenendo in condiderazione la fascia d'eta tra 0 e 6 anni, le percentuali si abbassano (4,3% per l'Ulss 3 e 3,9% per l'Ulss 4), rimanendo comunque a livelli inferiori rispetto al resto del Veneto. "Il profilo di soggetto inadempiente non coincide con quello di soggetto non vaccinato o addirittura soggetto contrario alle vaccinazioni - sottolinea la Regione - spesso rappresenta un soggetto che non è in regola o semplicemente in ritardo col numero corretto di dosi o con tutte le vaccinazioni previste".