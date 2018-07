La piaga c'è e si fa sentire: una donna al giorno denuncia maltrattamenti o stalking

Le ultime notizie in fatto di stalking o maltrattamenti nei confronti di donne o minori sono di poche ore fa, con un veneziano cui è stato intimato di non avvicinarsi agli abituali frequentati dall'ex compagna. Era geloso già quando la relazione era in essere, poi la situazione è peggiorata. Rendendo un incubo la vita della donna.

Solo la punta dell'iceberg

Queste notizie sono però solo la punta dell'iceberg di una piaga che è presente anche nel Veneziano. Lo testimoniano i dati forniti dai carabinieri sulle violenze di genere trattate nel corso dell'ultimo anno: sono state 364 le vittime di atti persecutori o maltrattamenti in famiglia che si sono rivolte alle stazioni dell'Arma. Per questa tipologia di reati sono state arrestate in flagrante 15 persone, cui si aggiungono 13 ordinanze di custodia cautelare in carcere. Il numero lievita sensibilimente se si prendono in esame le denunce: 264, a fronte di 25 allontanamenti dalla casa familiare.

Una stanza tutta per sé

In parte di questi episodi ha giocato un ruolo concreto anche la "stanza tutta per sé", un ambiente protetto in cui una donna può essere messa a suo agio nei delicati momenti che possono anticipare la presentazione di una denuncia. Sono presenti a Mestre, Venezia e San Donà. Per contrastare i reati di genere l'Arma ha investito anche nella formazione di personale qualificato che ha il compito di svolgere le indagini più delicate a supporto delle stazioni dislocate sul territorio lagunare.